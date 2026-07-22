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Şerbo Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna 7 Yeni Oyuncu Birden Katıldı

Şerbo Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna 7 Yeni Oyuncu Birden Katıldı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 13:36
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı buluşturan yapıma bu kez 7 yeni oyuncu dahil oldu. Kapadokya'da geçecek hikayenin yeni karakterleri de netleşirken, dizi yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin NOW için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin NOW için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Dizide Cihangir Ceyhan, büyük acılar yaşayan ve hayatı tamamen değişen Ali Altay karakterine hayat verirken, Burcu Özberk ise kardeşinin çocuğuna annelik yapan öğretmen Zeynep rolüyle ekranlara gelecek. İkilinin yolları Kapadokya'da kesişecek ve mücadele dolu bir yaşam hikayesi ekrana taşınacak.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da genişlemeye devam ediyor. Son olarak projeye 7 yeni isim dahil oldu.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'na 7 oyuncu birden dahil oldu.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'na 7 oyuncu birden dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Berkay Akdemir, Ali'nin kardeşi gibi gördüğü ve Altay ailesinin en güvendiği isimlerden Nadir karakterini canlandıracak. Mert Denizmen, Sibel'in (Merve Şen) eşi Adnan rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Deniz Gürkan ise Zeynep'in (Burcu Özberk) en yakın arkadaşı Merve karakterine hayat verecek.

Dizinin kadrosuna katılan diğer isimler arasında Abdurrahman Yunusoğlu ve Ürüncan Keskin, Altay Konağı'nın çalışanları Bayram ve Şeker karakterleriyle yer alacak. Selin Dumlugöl Songül, Ali Tarık Fındık ise Beko karakterini canlandıracak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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