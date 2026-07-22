Şerbo Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna 7 Yeni Oyuncu Birden Katıldı
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı buluşturan yapıma bu kez 7 yeni oyuncu dahil oldu. Kapadokya'da geçecek hikayenin yeni karakterleri de netleşirken, dizi yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin NOW için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'na 7 oyuncu birden dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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