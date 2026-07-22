Şerbo Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna 7 Yeni Oyuncu Birden Katıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Berkay Akdemir, Ali'nin kardeşi gibi gördüğü ve Altay ailesinin en güvendiği isimlerden Nadir karakterini canlandıracak. Mert Denizmen, Sibel'in (Merve Şen) eşi Adnan rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Deniz Gürkan ise Zeynep'in (Burcu Özberk) en yakın arkadaşı Merve karakterine hayat verecek.

Dizinin kadrosuna katılan diğer isimler arasında Abdurrahman Yunusoğlu ve Ürüncan Keskin, Altay Konağı'nın çalışanları Bayram ve Şeker karakterleriyle yer alacak. Selin Dumlugöl Songül, Ali Tarık Fındık ise Beko karakterini canlandıracak.