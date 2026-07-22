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Halef Dizisinin Çekim Tarihi Netleşti, Aybüke Pusat'ın Ardından Kadroya 3 Yeni İsim Geliyor!

Halef Dizisinin Çekim Tarihi Netleşti, Aybüke Pusat'ın Ardından Kadroya 3 Yeni İsim Geliyor!

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 10:27
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NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon çekimlerinin 15 Ağustos'ta Şanlıurfa'da başlaması planlanırken, dizinin eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Aybüke Pusatın ayrılığı sonrası kadroya 3 yeni oyuncunun dahil olacağı açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı yapımın yeni sezon çekimlerinin 15 Ağustos'ta Şanlıurfa'da başlaması planlanıyor. Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği dizinin yeni sezonunun ise 17 Eylül veya 24 Eylül Perşembe günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Aybüke Pusat'ın ardından Halef: Köklerin Çağrısı'na 3 yeni oyuncu geliyor.

Aybüke Pusat'ın ardından Halef: Köklerin Çağrısı'na 3 yeni oyuncu geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda hikayeye önemli karakterlerin dahil olması da gündemde. Mevcut planlamaya göre, başta Yıldırım'ın amcası olmak üzere üç yeni karakter senaryoya katılacak.

Öte yandan, Aybüke Pusat'ın projeden ayrılmasının ardından yeni bir kadın başrol oyuncusunun kadroya dahil olacağı yönünde beklentiler oluşmuştu. Ancak kulislerden gelen son bilgilere göre, kısa vadede böyle bir oyuncu transferi planlanmıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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