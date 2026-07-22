Halef Dizisinin Çekim Tarihi Netleşti, Aybüke Pusat'ın Ardından Kadroya 3 Yeni İsim Geliyor!
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NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon çekimlerinin 15 Ağustos'ta Şanlıurfa'da başlaması planlanırken, dizinin eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Aybüke Pusatın ayrılığı sonrası kadroya 3 yeni oyuncunun dahil olacağı açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, ikinci sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Aybüke Pusat'ın ardından Halef: Köklerin Çağrısı'na 3 yeni oyuncu geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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