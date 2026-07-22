Halef Dizisinin Çekim Tarihi Netleşti, Aybüke Pusat'ın Ardından Kadroya 3 Yeni İsim Geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda hikayeye önemli karakterlerin dahil olması da gündemde. Mevcut planlamaya göre, başta Yıldırım'ın amcası olmak üzere üç yeni karakter senaryoya katılacak.

Öte yandan, Aybüke Pusat'ın projeden ayrılmasının ardından yeni bir kadın başrol oyuncusunun kadroya dahil olacağı yönünde beklentiler oluşmuştu. Ancak kulislerden gelen son bilgilere göre, kısa vadede böyle bir oyuncu transferi planlanmıyor.