article/comments
article/share
Haberler
TV
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Survivor Yarışmacısı Seren Ay Çetin'e Olay Yorum!

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Survivor Yarışmacısı Seren Ay Çetin'e Olay Yorum!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2026 - 08:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2026'da yarışan ve profesyonel boksör olan Seren Ay Çetin, yarışmanın tartışmalı isimlerinden biri olmuştu. Açık sözlülüğü sebebiyle bir kesimin tepkisini de çeken yarışmacı Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Ancak kendisine tepki gösterenler kadar destek verenler de olan Seren Ay Çetin, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürdü. Çetin'in denizden paylaştığı bir reels videosuna Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yorumu ağızları açık bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'nın en tartışmalı isimlerinden biri Seren Ay Çetin olmuştu.

Survivor 2026'nın en tartışmalı isimlerinden biri Seren Ay Çetin olmuştu.

Kimi zaman sosyal medyada tepki çeken Seren Ay Çetin, kimi zaman en büyük desteği görmüştü. Yarışmadan diskalifiye olmasıyla birlikte yaptığı açıklamalarla da uzun süre gündemde kalan Çetin, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam etti.

Şu ana dek hep kendi açıklamaları ya da davranışlarıyla gündeme gelen Seren Ay Çetin, bu kez kendisine gelen bir yorumla hem kendi şaşırdı hem görenleri şaşırttı.

Seren Ay Çetin, hazırladığı reels videosunu Instagram hesabından paylaştı. 'Kiminle gitmek istersin?' notunu düştüğü videoya hiç beklenmedik birinden, hiç beklenmedik bir yorum geldi. Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si ünlü oyuncu Güven Hokna, Seren Ay Çetin'in bu paylaşımına 'Denizi pisletiyorsun' yazdı!

Gelen yorum karşısında şok olan Seren Ay Çetin, Güven Hokna'ya "Anlamadım?" yazdıktan sonra yorumu da takipçileriyle paylaştı.

'Yıllarca Yaprak Dökümü'nde severek izlediğim ve mesleğine saygı duyduğum hanım Güven Hokna'nın videoma yaptığı yorum karşısında şok oldum ve kendisine hiç yakıştıramadım' yazan Seren Ay Çetin, yeniden paylaştığı videosuna 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyorum sadece' notunu düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın