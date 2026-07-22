Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Survivor Yarışmacısı Seren Ay Çetin'e Olay Yorum!

Survivor 2026'da yarışan ve profesyonel boksör olan Seren Ay Çetin, yarışmanın tartışmalı isimlerinden biri olmuştu. Açık sözlülüğü sebebiyle bir kesimin tepkisini de çeken yarışmacı Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Ancak kendisine tepki gösterenler kadar destek verenler de olan Seren Ay Çetin, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürdü. Çetin'in denizden paylaştığı bir reels videosuna Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yorumu ağızları açık bıraktı.