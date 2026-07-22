Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Survivor Yarışmacısı Seren Ay Çetin'e Olay Yorum!
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Survivor 2026'da yarışan ve profesyonel boksör olan Seren Ay Çetin, yarışmanın tartışmalı isimlerinden biri olmuştu. Açık sözlülüğü sebebiyle bir kesimin tepkisini de çeken yarışmacı Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Ancak kendisine tepki gösterenler kadar destek verenler de olan Seren Ay Çetin, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürdü. Çetin'in denizden paylaştığı bir reels videosuna Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yorumu ağızları açık bıraktı.
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Survivor 2026'nın en tartışmalı isimlerinden biri Seren Ay Çetin olmuştu.
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Şu ana dek hep kendi açıklamaları ya da davranışlarıyla gündeme gelen Seren Ay Çetin, bu kez kendisine gelen bir yorumla hem kendi şaşırdı hem görenleri şaşırttı.
Gelen yorum karşısında şok olan Seren Ay Çetin, Güven Hokna'ya "Anlamadım?" yazdıktan sonra yorumu da takipçileriyle paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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