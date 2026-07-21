Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Minik Deniz Yıldız'ı Büyüdü: Nisa Melis Telli'nin Son Halini Görenler Tanıyamadı!
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Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ve Soner'in kızı Deniz Yıldız karakterine hayat veren Nisa Melis Telli, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Telli, oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.
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2010 yılında yayın hayatına başlayan ve üç sezon boyunca reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dram dizilerinden biri olarak gösteriliyor.
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Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Nisa Melis Telli, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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