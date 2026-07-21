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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Minik Deniz Yıldız'ı Büyüdü: Nisa Melis Telli'nin Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Minik Deniz Yıldız'ı Büyüdü: Nisa Melis Telli'nin Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 15:03
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Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ve Soner'in kızı Deniz Yıldız karakterine hayat veren Nisa Melis Telli, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Telli, oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.

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2010 yılında yayın hayatına başlayan ve üç sezon boyunca reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dram dizilerinden biri olarak gösteriliyor.

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve üç sezon boyunca reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dram dizilerinden biri olarak gösteriliyor.

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Mete Horozoğlu ve Meral Çetinkaya gibi güçlü isimleri buluşturan yapım, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.

Dizinin en çok konuşulan hikayelerinden biri ise hiç kuşkusuz Aylin ve Soner'in büyük aşkıydı. Kavuşmaları için yıllarca mücadele eden ikili, sonunda mutlu sona ulaşmış gibi görünse de kader onlara bambaşka bir son hazırladı. Aylin, kızları Deniz'i dünyaya getirirken hayatını kaybetti. Aylin'in doğum sırasında hayatını kaybetmesinin ardından dünyaya gelen Deniz, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayenin merkezine yerleşti. 

Bu duygusal karaktere ise henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Nisa Melis Telli hayat verdi. Başarılı performansıyla kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanan minik oyuncu, özellikle gözyaşı döktüğü sahnelerde gösterdiği doğal oyunculukla büyük beğeni topladı.

Nisa Melis Telli, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yakaladığı çıkışın ardından birçok dizi ve sinema filminde rol almaya devam etti.

2012 yılında Canımın İçi dizisinde Damla karakterini canlandıran genç oyuncu, ardından Mahsun Kırmızıgül imzalı Firuze dizisinde ekran karşısına çıktı. Daha sonra Gölgedekiler ve başrolünde yer aldığı Çiçek dizisindeki performansıyla dikkat çekti.

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Nisa Melis Telli, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geldi.

Yıllar önce 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde minik Deniz Yıldız Talaşoğlu olarak hafızalara kazınan oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Nisa Melis Telli oyunculuğu neden bıraktığını da açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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