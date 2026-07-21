Arzu Sabancı Boğaz'daki Yalısının Kapılarını Açtı! Sanat Eserleriyle Dolu Evi Hayran Bıraktı

Boğaz'ın iki yakasına yayılan ve değeri milyarlarca lirayı bulan çok sayıda mülke sahip olan aile, yıllardır 'Boğaz'ın en fazla yalısına sahip ailesi' olarak anılıyor. Beylerbeyi, Yeniköy, Kandilli ve Vaniköy gibi İstanbul'un en prestijli semtlerinde bulunan bu tarihi yapılar, mimarileri ve hikayeleriyle sık sık gündeme gelirken, cemiyet hayatının önde gelen isimleri de zaman zaman bu eşsiz yaşam alanlarından paylaşımlar yapıyor. Bu kez gündeme gelen isim ise zarafeti ve yaşam tarzıyla yakından takip edilen Arzu Sabancı oldu.