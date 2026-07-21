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Arzu Sabancı Boğaz'daki Yalısının Kapılarını Açtı! Sanat Eserleriyle Dolu Evi Hayran Bıraktı

Arzu Sabancı Boğaz'daki Yalısının Kapılarını Açtı! Sanat Eserleriyle Dolu Evi Hayran Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 13:58
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İstanbul Boğazı'nın en değerli yalılarına sahip ailelerinden biri olan Sabancılar, ihtişamlı yaşam alanlarıyla yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Tarihi dokusu, eşsiz Boğaz manzarası ve milyonlarca dolarlık değeriyle dikkat çeken bu yalılar, zaman zaman aile üyelerinin paylaşımları sayesinde gündeme geliyor. Bu kez cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Arzu Sabancı, Boğaz'daki yalısının kapılarını Emre Durmaz'a açtı. Sanat eserleriyle dolu odaları, özenle dekore edilen yaşam alanları ve göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çeken yalı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Emre Durmaz

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Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı Ailesi, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalılarıyla da adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı Ailesi, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalılarıyla da adından söz ettiriyor.

Boğaz'ın iki yakasına yayılan ve değeri milyarlarca lirayı bulan çok sayıda mülke sahip olan aile, yıllardır 'Boğaz'ın en fazla yalısına sahip ailesi' olarak anılıyor. Beylerbeyi, Yeniköy, Kandilli ve Vaniköy gibi İstanbul'un en prestijli semtlerinde bulunan bu tarihi yapılar, mimarileri ve hikayeleriyle sık sık gündeme gelirken, cemiyet hayatının önde gelen isimleri de zaman zaman bu eşsiz yaşam alanlarından paylaşımlar yapıyor. Bu kez gündeme gelen isim ise zarafeti ve yaşam tarzıyla yakından takip edilen Arzu Sabancı oldu.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Arzu Sabancı, yalısının kapılarını Emre Durmaz'a açtı.

Boğaz manzaralı yalısında çekilen samimi röportajda Sabancı, hem yaşam alanını gezdirdi hem de kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Videoda yalıdaki sanat eserleri, özenle dekore edilmiş yaşam alanları, tarihi detaylar ve Boğaz'a hakim manzara dikkat çekerken, Arzu Sabancı'nın sade ama şık dekorasyon anlayışı da sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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