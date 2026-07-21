Arzu Sabancı Boğaz'daki Yalısının Kapılarını Açtı! Sanat Eserleriyle Dolu Evi Hayran Bıraktı
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İstanbul Boğazı'nın en değerli yalılarına sahip ailelerinden biri olan Sabancılar, ihtişamlı yaşam alanlarıyla yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Tarihi dokusu, eşsiz Boğaz manzarası ve milyonlarca dolarlık değeriyle dikkat çeken bu yalılar, zaman zaman aile üyelerinin paylaşımları sayesinde gündeme geliyor. Bu kez cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Arzu Sabancı, Boğaz'daki yalısının kapılarını Emre Durmaz'a açtı. Sanat eserleriyle dolu odaları, özenle dekore edilen yaşam alanları ve göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çeken yalı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kaynak: Emre Durmaz
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Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı Ailesi, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalılarıyla da adından söz ettiriyor.
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Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Arzu Sabancı, yalısının kapılarını Emre Durmaz'a açtı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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