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Üçüncü Çocuğuna Hamile Berfu Yenenler 12 Haftalık Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı

Üçüncü Çocuğuna Hamile Berfu Yenenler 12 Haftalık Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 13:07
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Eski Miss Turkey güzeli ve sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, son günlerde hakkında çıkan hamilelik iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Eşi Eser Yenenler ile mutlu evliliği ve eğlenceli aile paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı duygusal açıklamayla üçüncü bebeğine hamile olduğunu ancak bebeğini kaybettiğini duyurdu.

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Eski Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, 2019 yılında komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.

Eski Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, 2019 yılında komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.

Kısa sürede magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelen ikili, eğlenceli paylaşımları ve samimi aile yaşantılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Çiftin evliliklerinden 2019 doğumlu Kuzey ve 2021 doğumlu Mete adında iki oğulları bulunuyor. Berfu Yenenler, son aylarda üçüncü kez hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmiş, ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı. Sessizliğini bozan Yenenler, yaptığı duygusal paylaşımla üçüncü bebeğine hamile olduğunu doğrularken, çok zor geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiği 12 haftalık sürecin ardından bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Bir süredir gözlerden uzak kalmalarının nedenini ilk kez açıklayan Berfu Yenenler, hamile olduğunu doğrularken, sürecin beklediklerinden çok daha zorlu geçtiğini ifade etti.

Bir süredir gözlerden uzak kalmalarının nedenini ilk kez açıklayan Berfu Yenenler, hamile olduğunu doğrularken, sürecin beklediklerinden çok daha zorlu geçtiğini ifade etti.

Yenenler paylaşımında, 'Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu.' sözlerini kullandı.

Açıklamasında yanlış haberlerin önüne geçmek istediklerini belirten Yenenler, yaşadıkları süreci bugüne kadar paylaşmamalarının nedenini de bu sözlerle anlattı.

'Herkese merhabalar,

Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz.

Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu.

Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde.

En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz, desteğiniz çok kıymetli. Teşekkür ederiz. ❤️'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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