Üçüncü Çocuğuna Hamile Berfu Yenenler 12 Haftalık Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı

Yenenler paylaşımında, 'Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu.' sözlerini kullandı.

Açıklamasında yanlış haberlerin önüne geçmek istediklerini belirten Yenenler, yaşadıkları süreci bugüne kadar paylaşmamalarının nedenini de bu sözlerle anlattı.

'Herkese merhabalar,

Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz.

Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu.

Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde.

En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz, desteğiniz çok kıymetli. Teşekkür ederiz. ❤️'