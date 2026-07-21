Üçüncü Çocuğuna Hamile Berfu Yenenler 12 Haftalık Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı
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Eski Miss Turkey güzeli ve sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, son günlerde hakkında çıkan hamilelik iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Eşi Eser Yenenler ile mutlu evliliği ve eğlenceli aile paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı duygusal açıklamayla üçüncü bebeğine hamile olduğunu ancak bebeğini kaybettiğini duyurdu.
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Eski Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler, 2019 yılında komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.
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Bir süredir gözlerden uzak kalmalarının nedenini ilk kez açıklayan Berfu Yenenler, hamile olduğunu doğrularken, sürecin beklediklerinden çok daha zorlu geçtiğini ifade etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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