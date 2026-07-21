Manifest'in Esin Bahat'ı ile Motive Aşk mı Yaşıyor? İkilinin Uyumu Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

'Zehir', 'Arıyo', 'Snap' ve 'Yaşanacaksa' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, Manifestival konserleriyle de büyük ses getirmeyi sürdürüyor. Son dönemde grubun bazı üyeleri aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer alırken, bu kez oklar grubun sevilen isimlerinden Esin Bahat'a çevrildi.

Manifest ile rap müziğin başarılı isimlerinden Motive'nin yolları ilk kez 'Zehir (Motive Remix)' projesinde kesişti. Pop ve rap müziği buluşturan çalışma kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, ikilinin müzikal uyumu dinleyicilerden tam not aldı.

Asıl büyük etki ise Manifestival XL konserlerinde yaşandı. Motive'nin sürpriz konuk olarak Manifest sahnesine çıkması ve Esin Bahat başta olmak üzere grup üyeleriyle sergilediği enerjik performans sosyal medyada günlerce konuşuldu. Hayranların yoğun ilgisinin ardından 'pVg (Manifest Remix)'in dijital platformlarda yayımlanacağının duyurulması da bu iş birliğine olan ilgiyi daha da artırdı.