Manifest'in Esin Bahat'ı ile Motive Aşk mı Yaşıyor? İkilinin Uyumu Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!
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Manifest üyeleri son dönemde yalnızca müzikleriyle değil, özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor. Rapçi Motive ile yaptıkları başarılı iş birlikleri büyük beğeni toplarken, grubun sevilen isimlerinden Esin Bahat hakkında ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İkilinin sahnedeki uyumu, paylaşımları ve haklarında yapılan yorumlar hayranları ikiye bölerken, henüz taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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BIG5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin en popüler kız gruplarından biri haline gelen Manifest, sadece çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla değil, üyelerinin özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Başarılı sahne performanslarının ardından sosyal medyada Esin Bahat ile Motive hakkında aşk iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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