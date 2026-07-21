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Manifest'in Esin Bahat'ı ile Motive Aşk mı Yaşıyor? İkilinin Uyumu Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Manifest'in Esin Bahat'ı ile Motive Aşk mı Yaşıyor? İkilinin Uyumu Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 12:24
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Manifest üyeleri son dönemde yalnızca müzikleriyle değil, özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor. Rapçi Motive ile yaptıkları başarılı iş birlikleri büyük beğeni toplarken, grubun sevilen isimlerinden Esin Bahat hakkında ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İkilinin sahnedeki uyumu, paylaşımları ve haklarında yapılan yorumlar hayranları ikiye bölerken, henüz taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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BIG5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin en popüler kız gruplarından biri haline gelen Manifest, sadece çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla değil, üyelerinin özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

BIG5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin en popüler kız gruplarından biri haline gelen Manifest, sadece çıkardığı şarkılar ve sahne performanslarıyla değil, üyelerinin özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

'Zehir', 'Arıyo', 'Snap' ve 'Yaşanacaksa' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, Manifestival konserleriyle de büyük ses getirmeyi sürdürüyor. Son dönemde grubun bazı üyeleri aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer alırken, bu kez oklar grubun sevilen isimlerinden Esin Bahat'a çevrildi.

Manifest ile rap müziğin başarılı isimlerinden Motive'nin yolları ilk kez 'Zehir (Motive Remix)' projesinde kesişti. Pop ve rap müziği buluşturan çalışma kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, ikilinin müzikal uyumu dinleyicilerden tam not aldı.

Asıl büyük etki ise Manifestival XL konserlerinde yaşandı. Motive'nin sürpriz konuk olarak Manifest sahnesine çıkması ve Esin Bahat başta olmak üzere grup üyeleriyle sergilediği enerjik performans sosyal medyada günlerce konuşuldu. Hayranların yoğun ilgisinin ardından 'pVg (Manifest Remix)'in dijital platformlarda yayımlanacağının duyurulması da bu iş birliğine olan ilgiyi daha da artırdı.

Başarılı sahne performanslarının ardından sosyal medyada Esin Bahat ile Motive hakkında aşk iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

Başarılı sahne performanslarının ardından sosyal medyada Esin Bahat ile Motive hakkında aşk iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

İddiaları güçlendiren en önemli gelişmelerden biri ise Motive'nin konser sonrası yaptığı paylaşım oldu. Ünlü rapçinin, Manifest grubunun diğer üyeleri yerine yalnızca Esin Bahat ile çekildiği kareyi paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Bunun yanı sıra yapımcı Pango'nun sosyal medya üzerinden yaptığı etiketleşmeler, Esin Bahat'ın Motive'nin şarkılarıyla yaptığı paylaşımlar ve ikilinin konser sırasında sergilediği samimi görüntüler de söylentileri iyice alevlendirdi. Her iki taraftan da ilişkiye dair resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada 'MOTİVeSİN' adıyla çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı.

Esin Bahat ve Motive hakkındaki iddialar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Pek çok kullanıcı ikilinin enerjisini birbirine çok yakıştırdığını belirterek olası bir ilişkiye destek verirken, bazı kullanıcılar ise bu yakınlığın tamamen müzikal uyumdan ibaret olduğunu savundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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