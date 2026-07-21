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Baba Krizinin Ardından Bu Kez de O Detay Gündem Oldu! İsmail Yüksek'ten Önce Ablası Yetişti

Baba Krizinin Ardından Bu Kez de O Detay Gündem Oldu! İsmail Yüksek'ten Önce Ablası Yetişti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 09:26
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş'ın görkemli düğünü günlerdir magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Nikah sırasında yaşanan 'baba adı' krizi ve Esen Matraş'ın biyolojik babasının peşpeşe yaptığı açıklamaların ardından bu kez çiftin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Esen Matraş'ın eşine yazdığı romantik mesaja İsmail Yüksek'ten önce gelen yorum, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı. Kısa sürede gündem olan o detay, X'te çok sayıda yorum aldı.

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Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Esen Matraş ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Esen Matraş ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

Spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah şahitleri ve organizasyonuyla uzun süre konuşuldu. Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp başkanı Ali Koç üstlenirken, sosyal medyada paylaşılan düğün kareleri de kısa sürede büyük ilgi gördü. Mutluluklarını yakın dostları ve aileleriyle paylaşan çiftin romantik anları günlerce magazin gündeminde yer aldı.

Ancak düğünün yankıları mutluluk kareleriyle sınırlı kalmadı. Nikah sırasında yaşanan bir detay, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İddiaya göre nikah memurunun yönelttiği 'Baba adınız?' sorusuna Esen Matraş, biyolojik babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını söyledi.

Bu gelişmenin ardından biyolojik baba Emre Matraş peş peşe açıklamalarda bulundu. Nikah sırasında yanlış beyanda bulunulduğunu öne süren Matraş, evliliği hukuken geçerli saymadığını ifade ederek nikah memuru hakkında soruşturma talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca damat İsmail Yüksek ve ailesinin geleneklere uygun şekilde kendisinden kız istemesi gerektiğini savunan Emre Matraş, yaşananlara kırgın olduğunu dile getirdi.

Tartışmalar sürerken bu kez sosyal medyada gündem olan konu Esen Matraş'ın yorumuna gelen yanıt oldu.

Tartışmalar sürerken bu kez sosyal medyada gündem olan konu Esen Matraş'ın yorumuna gelen yanıt oldu.

Esen Matraş, eşi İsmail Yüksek'e hitaben, 'Senin eşin olmak, taşıdığım en güzel unvan. Soyadın ismimin yanına çok yakıştı... Hoş buldum dünyam.' notunu paylaştı.

Paylaşımın altına ilk yorumlardan biri ise İsmail Yüksek'ten değil, futbolcunun ablası Elif Yüksek'ten geldi. Elif Yüksek, 'Canımın içi bitanem, iyi ki girdin hayatımıza seni çok ama çok seviyoruz.' sözleriyle yeni gelinlerine sevgisini dile getirdi.

İsmail Yüksek'ten önce ablasının yorum yapması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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