Baba Krizinin Ardından Bu Kez de O Detay Gündem Oldu! İsmail Yüksek'ten Önce Ablası Yetişti

Spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah şahitleri ve organizasyonuyla uzun süre konuşuldu. Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp başkanı Ali Koç üstlenirken, sosyal medyada paylaşılan düğün kareleri de kısa sürede büyük ilgi gördü. Mutluluklarını yakın dostları ve aileleriyle paylaşan çiftin romantik anları günlerce magazin gündeminde yer aldı.

Ancak düğünün yankıları mutluluk kareleriyle sınırlı kalmadı. Nikah sırasında yaşanan bir detay, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İddiaya göre nikah memurunun yönelttiği 'Baba adınız?' sorusuna Esen Matraş, biyolojik babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını söyledi.

Bu gelişmenin ardından biyolojik baba Emre Matraş peş peşe açıklamalarda bulundu. Nikah sırasında yanlış beyanda bulunulduğunu öne süren Matraş, evliliği hukuken geçerli saymadığını ifade ederek nikah memuru hakkında soruşturma talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca damat İsmail Yüksek ve ailesinin geleneklere uygun şekilde kendisinden kız istemesi gerektiğini savunan Emre Matraş, yaşananlara kırgın olduğunu dile getirdi.