Baba Krizinin Ardından Bu Kez de O Detay Gündem Oldu! İsmail Yüksek'ten Önce Ablası Yetişti
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş'ın görkemli düğünü günlerdir magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Nikah sırasında yaşanan 'baba adı' krizi ve Esen Matraş'ın biyolojik babasının peşpeşe yaptığı açıklamaların ardından bu kez çiftin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Esen Matraş'ın eşine yazdığı romantik mesaja İsmail Yüksek'ten önce gelen yorum, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı. Kısa sürede gündem olan o detay, X'te çok sayıda yorum aldı.
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Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Esen Matraş ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.
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Tartışmalar sürerken bu kez sosyal medyada gündem olan konu Esen Matraş'ın yorumuna gelen yanıt oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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