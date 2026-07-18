Foşur Foşur Reis'in Annesini Gören Gözlerine İnanamadı: Cem Özkök'ün Annesi Sosyal Medyayı Salladı!
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Sosyal medyada 'Foşur Foşur Reis' lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Cem Özkök, bu kez temizlik videoları ya da köy hayatıyla değil, annesiyle yaptığı paylaşımla gündemde. Yıllar önce çekilen bir kareyi annesi Arzu Güzen ile yeniden canlandıran fenomen, takipçilerinden binlerce yorum aldı. Ancak paylaşımın asıl yıldızı, genç görünümüyle dikkat çeken annesi oldu. Arzu Güzen'in fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Annesi değil ablası gibi', 'Yıllar ona hiç uğramamış' ve 'Bu kadar genç görünmesi imkansız' yorumları yaparken, Cem Özkök de annesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Sosyal medyada "Foşur Foşur Reis" lakabıyla tanınan Cem Özkök, yıllardır paylaştığı temizlik videoları ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
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Cem Özkök, annesi Arzu Güzen ile çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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