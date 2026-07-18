Foşur Foşur Reis'in Annesini Gören Gözlerine İnanamadı: Cem Özkök'ün Annesi Sosyal Medyayı Salladı!

Paylaşımı gören kullanıcılar, Arzu Güzen'in yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen görünümüne dikkat çekti. Özellikle genç görüntüsü nedeniyle paylaşımın altı 'Annesi değil ablası gibi duruyor', 'Yıllar ona hiç uğramamış', 'Zamanı durdurmuş resmen' ve 'Gençlik iksirini bulmuş' gibi yorumlarla doldu.

Annesine yönelik yoğun ilginin ardından Cem Özkök de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Annesinin genç görünümünün her zaman dikkat çektiğini söyleyen fenomen, erken yaşta anne olduğu için birlikte adeta arkadaş gibi büyüdüklerini anlattı.

Özkök, annesiyle aralarındaki bağın yalnızca anne-oğul ilişkisiyle sınırlı olmadığını belirterek, 'Annemin gençliği hep dikkat çekiyor. Erken yaşta anne olduğu için birlikte büyüdük diyebilirim. Aramızda çok güçlü bir arkadaşlık da var. Bu bana hayatta çok şey kattı.' ifadelerini kullandı.

Katarsis programına konuşan Cem Özkök, annesinden öğrendiği en önemli hayat derslerinden birinin ise ev işleri konusunda sorumluluk almak olduğunu söyledi. Erkek çocuklarının ev işlerinden muaf tutulduğu anlayışı eleştiren fenomen, annesinin kendisini küçük yaşlardan itibaren bu konuda bilinçlendirdiğini anlattı.

Annesinin kendisine sık sık, 'Kalk, yemeğini yediysen tabağını makineye koy. Ben bu evin hizmetçisi değilim.'dediğini aktaran Özkök, bu sayede kendi işini yapmayı öğrendiğini ifade etti.

Sözlerini, 'Kimse senin çorabını toplamak zorunda değil. İleride hiçbir kadın senin dağınıklığını çekmek zorunda değil.' diyerek kendisini yetiştirdiğini söyleyen fenomen, bugün ev işlerine olan titizliğinin ve düzen anlayışının tamamen annesinden geldiğini vurguladı.

Özkök ayrıca, toplumda hala varlığını sürdüren 'Erkektir yapmaz, evin kızı toplar.' anlayışına karşı olduğunu belirterek, çocukların cinsiyet ayrımı yapılmadan sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.