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Foşur Foşur Reis'in Annesini Gören Gözlerine İnanamadı: Cem Özkök'ün Annesi Sosyal Medyayı Salladı!

Foşur Foşur Reis'in Annesini Gören Gözlerine İnanamadı: Cem Özkök'ün Annesi Sosyal Medyayı Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 11:08
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Sosyal medyada 'Foşur Foşur Reis' lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Cem Özkök, bu kez temizlik videoları ya da köy hayatıyla değil, annesiyle yaptığı paylaşımla gündemde. Yıllar önce çekilen bir kareyi annesi Arzu Güzen ile yeniden canlandıran fenomen, takipçilerinden binlerce yorum aldı. Ancak paylaşımın asıl yıldızı, genç görünümüyle dikkat çeken annesi oldu. Arzu Güzen'in fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Annesi değil ablası gibi', 'Yıllar ona hiç uğramamış' ve 'Bu kadar genç görünmesi imkansız' yorumları yaparken, Cem Özkök de annesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medyada "Foşur Foşur Reis" lakabıyla tanınan Cem Özkök, yıllardır paylaştığı temizlik videoları ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Sosyal medyada "Foşur Foşur Reis" lakabıyla tanınan Cem Özkök, yıllardır paylaştığı temizlik videoları ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Evleri, sokakları, parkları ve kamusal alanları titizlikle temizlediği videolarla fenomen haline gelen Özkök, son dönemde ise İstanbul'u bırakıp Yalova'da köy hayatına başlaması, manevi değişimini anlatması ve samimi açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdüren fenomen, bu kez annesiyle yaptığı paylaşım sayesinde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Cem Özkök, annesi Arzu Güzen ile çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Cem Özkök, annesi Arzu Güzen ile çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımı gören kullanıcılar, Arzu Güzen'in yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen görünümüne dikkat çekti. Özellikle genç görüntüsü nedeniyle paylaşımın altı 'Annesi değil ablası gibi duruyor', 'Yıllar ona hiç uğramamış', 'Zamanı durdurmuş resmen' ve 'Gençlik iksirini bulmuş' gibi yorumlarla doldu.

Annesine yönelik yoğun ilginin ardından Cem Özkök de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Annesinin genç görünümünün her zaman dikkat çektiğini söyleyen fenomen, erken yaşta anne olduğu için birlikte adeta arkadaş gibi büyüdüklerini anlattı.

Özkök, annesiyle aralarındaki bağın yalnızca anne-oğul ilişkisiyle sınırlı olmadığını belirterek, 'Annemin gençliği hep dikkat çekiyor. Erken yaşta anne olduğu için birlikte büyüdük diyebilirim. Aramızda çok güçlü bir arkadaşlık da var. Bu bana hayatta çok şey kattı.' ifadelerini kullandı.

Katarsis programına konuşan Cem Özkök, annesinden öğrendiği en önemli hayat derslerinden birinin ise ev işleri konusunda sorumluluk almak olduğunu söyledi. Erkek çocuklarının ev işlerinden muaf tutulduğu anlayışı eleştiren fenomen, annesinin kendisini küçük yaşlardan itibaren bu konuda bilinçlendirdiğini anlattı.

Annesinin kendisine sık sık, 'Kalk, yemeğini yediysen tabağını makineye koy. Ben bu evin hizmetçisi değilim.'dediğini aktaran Özkök, bu sayede kendi işini yapmayı öğrendiğini ifade etti.

Sözlerini, 'Kimse senin çorabını toplamak zorunda değil. İleride hiçbir kadın senin dağınıklığını çekmek zorunda değil.' diyerek kendisini yetiştirdiğini söyleyen fenomen, bugün ev işlerine olan titizliğinin ve düzen anlayışının tamamen annesinden geldiğini vurguladı.

Özkök ayrıca, toplumda hala varlığını sürdüren 'Erkektir yapmaz, evin kızı toplar.' anlayışına karşı olduğunu belirterek, çocukların cinsiyet ayrımı yapılmadan sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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