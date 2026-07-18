Yeraltı'nın Don Çiçi'si Muhammed Cangören Muhabirlere Sert Çıktı!

Genç bir kadın meslektaşıyla kahve içerken görüntülenen Muhammed Cangören, kendisini kayda alan magazin muhabirlerine gösterdiği sert tepkiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Son dönemde Yeraltı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Muhammed Cangören, İstanbul Cihangir'de bir kafede genç bir kadın meslektaşıyla otururken magazin kameralarına yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan usta oyuncu, kameraların kendisine yönelmesi üzerine muhabirlere sert tepki gösterdi.

2. Sayfa'nın haberine göre Cangören, kendisini görüntüleyen muhabire, 'Niye çekiyorsun? Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?' sözleriyle çıkıştı. Yaşanan gerginlik sırasında masadaki genç kadın da flaşların patlaması ve kameraların yönelmesi üzerine bulunduğu masadan kalkarak uzaklaştı.