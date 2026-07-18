Yeraltı'nın Don Çiçi'si Muhammed Cangören Muhabirlere Sert Çıktı!
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Türk televizyon ve sinema dünyasının usta oyuncularından Muhammed Cangören, onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca unutulmaz karakterlere hayat verdi.
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Ancak usta oyuncu bu kez rol aldığı projelerle değil, İstanbul Cihangir'de objektiflere yansıyan görüntüleriyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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