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Yeraltı'nın Don Çiçi'si Muhammed Cangören Muhabirlere Sert Çıktı!

Yeraltı'nın Don Çiçi'si Muhammed Cangören Muhabirlere Sert Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 09:45
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Yeraltı dizisindeki performansıyla konuşulan Muhammed Cangören, bu kez Cihangir'de görüntülendiği anlarla gündemde. Genç bir kadın meslektaşıyla kahve içerken objektiflere yakalanan usta oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere sert tepki gösterdi.

Kaynak: 2. Sayfa

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Türk televizyon ve sinema dünyasının usta oyuncularından Muhammed Cangören, onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta oyuncularından Muhammed Cangören, onlarca yıla yayılan kariyeri boyunca unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Geniş kitlelerin hafızasına ilk olarak İkinci Bahar dizisiyle kazınan deneyimli oyuncu, özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Abuzer Kömürcü karakteriyle televizyon tarihinin ikonik isimlerinden biri haline geldi. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deha, Bir Sevdadır, Ayakçı, Onbeşliler ve son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisindeki 'Don Çiçi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cangören, başarılı performansıyla kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Ancak usta oyuncu bu kez rol aldığı projelerle değil, İstanbul Cihangir'de objektiflere yansıyan görüntüleriyle gündeme geldi.

Genç bir kadın meslektaşıyla kahve içerken görüntülenen Muhammed Cangören, kendisini kayda alan magazin muhabirlerine gösterdiği sert tepkiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Son dönemde Yeraltı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Muhammed Cangören, İstanbul Cihangir'de bir kafede genç bir kadın meslektaşıyla otururken magazin kameralarına yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan usta oyuncu, kameraların kendisine yönelmesi üzerine muhabirlere sert tepki gösterdi.

2. Sayfa'nın haberine göre Cangören, kendisini görüntüleyen muhabire, 'Niye çekiyorsun? Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?' sözleriyle çıkıştı. Yaşanan gerginlik sırasında masadaki genç kadın da flaşların patlaması ve kameraların yönelmesi üzerine bulunduğu masadan kalkarak uzaklaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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