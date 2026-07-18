Yavuz Bingöl'den Sevenlerini Üzen Haber! Acil Ameliyat Kararı Sonrası Konserini İptal Etti

Sanat hayatı boyunca hem geleneksel türkülere getirdiği kendine özgü yorum hem de özgün eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesi edinen sanatçı; Kara Tren, Turnalar, Saçlarını Taramışsın, Akşam Olur Karanlığa Kalırsın, Haberin Var Mı? ve Ela Gözlüm gibi hafızalara kazınan eserlerle adını Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasına yazdırdı. Konserleri ve sahne performanslarıyla da yoğun ilgi gören Bingöl, uzun yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında dinleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.