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Yavuz Bingöl'den Sevenlerini Üzen Haber! Acil Ameliyat Kararı Sonrası Konserini İptal Etti

Yavuz Bingöl'den Sevenlerini Üzen Haber! Acil Ameliyat Kararı Sonrası Konserini İptal Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 08:33
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Türk halk müziğinin usta isimlerinden Yavuz Bingöl, yıllardır dillerden düşmeyen türküleriyle milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak bu kez sanatçının gündeminde yeni bir şarkı ya da konser değil, sağlık durumu var. Acil ameliyat olacağını açıklayan Bingöl'ün doktoru uçağa binmesine izin vermeyince Malatya Kayısı Festivali'ndeki konseri de son anda iptal edildi.

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Türk halk müziği ve özgün müziğin en güçlü yorumcularından biri olarak gösterilen Yavuz Bingöl, yıllardır sesi ve yorumuyla milyonlarca müziksevere ulaşıyor.

Türk halk müziği ve özgün müziğin en güçlü yorumcularından biri olarak gösterilen Yavuz Bingöl, yıllardır sesi ve yorumuyla milyonlarca müziksevere ulaşıyor.

Sanat hayatı boyunca hem geleneksel türkülere getirdiği kendine özgü yorum hem de özgün eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesi edinen sanatçı; Kara Tren, Turnalar, Saçlarını Taramışsın, Akşam Olur Karanlığa Kalırsın, Haberin Var Mı? ve Ela Gözlüm gibi hafızalara kazınan eserlerle adını Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasına yazdırdı. Konserleri ve sahne performanslarıyla da yoğun ilgi gören Bingöl, uzun yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında dinleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Ancak sanatçıdan bu kez sevenlerini üzen bir haber geldi.

Yavuz Bingöl, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle pazartesi günü acil olarak ameliyat olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doktorunun sağlık durumu nedeniyle uçağa binmesine izin vermediğini belirten sanatçı, bu nedenle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Malatya Kayısı Festivali kapsamındaki konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Bingöl, sağlık problemiyle ilgili henüz ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapmazken, yalnızca acil bir operasyon geçireceğini ifade etti. Festival organizasyonu ise sanatçının yerine sahneye Ender Balkır'ın çıkacağını duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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