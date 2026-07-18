Yavuz Bingöl'den Sevenlerini Üzen Haber! Acil Ameliyat Kararı Sonrası Konserini İptal Etti
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Türk halk müziğinin usta isimlerinden Yavuz Bingöl, yıllardır dillerden düşmeyen türküleriyle milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak bu kez sanatçının gündeminde yeni bir şarkı ya da konser değil, sağlık durumu var. Acil ameliyat olacağını açıklayan Bingöl'ün doktoru uçağa binmesine izin vermeyince Malatya Kayısı Festivali'ndeki konseri de son anda iptal edildi.
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Türk halk müziği ve özgün müziğin en güçlü yorumcularından biri olarak gösterilen Yavuz Bingöl, yıllardır sesi ve yorumuyla milyonlarca müziksevere ulaşıyor.
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Ancak sanatçıdan bu kez sevenlerini üzen bir haber geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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