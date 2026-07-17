Lvbel C5'in Son Hali X Kullanıcılarının Dikkatini Çekti: Halı Sahadaki Görüntüsü Çok Konuşuldu

Kendine özgü tarzı, akılda kalan nakaratları ve yüksek enerjili parçalarıyla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına giren sanatçı, dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.

Özellikle HAVHAVHAV, COOOK PARDON, DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM, ralli, Beni Unutma, TAK TAK TAK ve GAZ PEDAL gibi şarkılarıyla listelerin zirvesine yerleşen rapçi, son dönemde ise GEL GEL GEL, PSS PSS, MUSTAFA, BEN ÜNLÜYÜM ve vODKA BELUGA gibi yeni çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da milyonlarca kez dinlenen Lvbel C5, Türk rap sahnesinin en popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Başarılı rapçi, son aylarda sahne performanslarından ve sosyal medya paylaşımlarından yansıyan görüntülerde aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Sosyal medyada yapılan yorumların ardından sessizliğini bozan Lvbel C5, yaşadığı değişimin nedeninin beslenme alışkanlıkları değil, böbrek rahatsızlığına bağlı oluşan ödem olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim, böbrekleriyle ilgili yaşadığı sağlık problemi nedeniyle vücudunda ciddi ödem oluştuğunu belirtirken, bu süreçte kendisine yapılan esprilere de alınmadığını ifade etmişti. Hatta sosyal medyada kendisini Rihanna'ya benzeten paylaşımları gördüğünü söyleyen rapçi, bu yorumlara güldüğünü belirterek samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti.