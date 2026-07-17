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Lvbel C5'in Son Hali X Kullanıcılarının Dikkatini Çekti: Halı Sahadaki Görüntüsü Çok Konuşuldu

Lvbel C5'in Son Hali X Kullanıcılarının Dikkatini Çekti: Halı Sahadaki Görüntüsü Çok Konuşuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 14:46
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Son yılların en çok dinlenen rap sanatçıları arasında yer alan Lvbel C5, peş peşe çıkardığı hit şarkılarla müzik listelerini altüst etmeye devam ediyor. 'HAVHAVHAV', 'COOOK PARDON', 'DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM' ve 'Beni Unutma' gibi milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü rapçi, bu kez müziğiyle değil son görüntüsüyle gündemde. Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeniyle aldığı kilolarla konuşulan Lvbel C5, son olarak halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı.

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Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, son yıllarda Türkçe rap ve drill müziğin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, son yıllarda Türkçe rap ve drill müziğin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.

Kendine özgü tarzı, akılda kalan nakaratları ve yüksek enerjili parçalarıyla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına giren sanatçı, dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.

Özellikle HAVHAVHAV, COOOK PARDON, DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM, ralli, Beni Unutma, TAK TAK TAK ve GAZ PEDAL gibi şarkılarıyla listelerin zirvesine yerleşen rapçi, son dönemde ise GEL GEL GEL, PSS PSS, MUSTAFA, BEN ÜNLÜYÜM ve vODKA BELUGA gibi yeni çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da milyonlarca kez dinlenen Lvbel C5, Türk rap sahnesinin en popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Başarılı rapçi, son aylarda sahne performanslarından ve sosyal medya paylaşımlarından yansıyan görüntülerde aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Sosyal medyada yapılan yorumların ardından sessizliğini bozan Lvbel C5, yaşadığı değişimin nedeninin beslenme alışkanlıkları değil, böbrek rahatsızlığına bağlı oluşan ödem olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim, böbrekleriyle ilgili yaşadığı sağlık problemi nedeniyle vücudunda ciddi ödem oluştuğunu belirtirken, bu süreçte kendisine yapılan esprilere de alınmadığını ifade etmişti. Hatta sosyal medyada kendisini Rihanna'ya benzeten paylaşımları gördüğünü söyleyen rapçi, bu yorumlara güldüğünü belirterek samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Lvbel C5, bu kez ise arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçı sırasında görüntülendi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda rapçinin neşeli tavırlarla sahada yürüdüğü ve maç öncesinde keyifli anlar yaşadığı görüldü.

Kısa sürede viral olan görüntülerde sanatçının fiziksel değişimi yeniden sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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