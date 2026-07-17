Lvbel C5'in Son Hali X Kullanıcılarının Dikkatini Çekti: Halı Sahadaki Görüntüsü Çok Konuşuldu
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Son yılların en çok dinlenen rap sanatçıları arasında yer alan Lvbel C5, peş peşe çıkardığı hit şarkılarla müzik listelerini altüst etmeye devam ediyor. 'HAVHAVHAV', 'COOOK PARDON', 'DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM' ve 'Beni Unutma' gibi milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü rapçi, bu kez müziğiyle değil son görüntüsüyle gündemde. Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeniyle aldığı kilolarla konuşulan Lvbel C5, son olarak halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı.
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Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, son yıllarda Türkçe rap ve drill müziğin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.
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Lvbel C5, bu kez ise arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçı sırasında görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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