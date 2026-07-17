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Müstehcen Sahneleriyle Gündem Olan Asena Keskinci, Yeni Filmi İçin Tesettüre Girdi!

Müstehcen Sahneleriyle Gündem Olan Asena Keskinci, Yeni Filmi İçin Tesettüre Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 12:32
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Henüz çocuk yaşta Bez Bebek dizisindeki 'Yağmur' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Asena Keskinci, yıllar içinde kariyerini birbirinden farklı projelerle büyütmeye devam etti. Son dönemde dijital platformdaki iddialı dizisi Jasmine ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdi de Üç Harfliler: Mühür filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Filmin setinden yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun yeni imajı kadar fotoğrafa düştüğü not da takipçilerinin dikkatini çekti.

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Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk dünyasına adım atan Asena Keskinci, Türk televizyon izleyicisinin hafızasına ilk olarak sevilen fantastik dizi Bez Bebek'te hayat verdiği Yağmur karakteriyle kazındı.

Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk dünyasına adım atan Asena Keskinci, Türk televizyon izleyicisinin hafızasına ilk olarak sevilen fantastik dizi Bez Bebek'te hayat verdiği Yağmur karakteriyle kazındı.

Sevimli tavırları ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede ekranların sevilen çocuk yıldızlarından biri haline gelen Keskinci, ilerleyen yıllarda oyunculuğu bırakmak yerine eğitimini de bu alanda sürdürerek kariyerini profesyonel anlamda geliştirdi.

Kariyeri boyunca televizyon dizileri, bağımsız sinema filmleri ve dijital platform yapımlarında yer alan Keskinci, özellikle oyunculuk performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

En dikkat çeken projelerinden biri ise hiç kuşkusuz Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı oldu. Cannes Film Festivali'nde yarışan yapımda rol alarak uluslararası arenada da önemli bir deneyim kazanan oyuncu, sonraki yıllarda Ah Nerede ve Adı Sevgi gibi televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

Asena Keskinci, son dönemde kariyerinin en dikkat çeken projelerinden biri olan HBO Max dizisi Jasmine ile adından söz ettiriyor. Yapımda başrolü üstlenen oyuncu, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden genç bir kadının hem yaşam savaşı hem de suç dünyasının içine sürüklenişini konu alan hikayede 'Yasemin (Jasmine)' karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyuncu, televizyon ve dijital projelerinin ardından bu kez beyaz perdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu, televizyon ve dijital projelerinin ardından bu kez beyaz perdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk korku sinemasının uzun soluklu serilerinden Üç Harfliler evrenine katılan Asena Keskinci, Üç Harfliler: Mühür filminde başrol üstleniyor.

25 Eylül 2026'da vizyona girmesi planlanan yapım, serinin merakla beklenen filmleri arasında yer alırken, oyuncunun korku türündeki ilk büyük projelerinden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Asena Keskinci, son olarak Üç Harfliler: Mühür filminin setinden yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine geldi. Film için başörtülü bir karaktere hayat veren oyuncu, sette çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaşırken kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Oyuncu, paylaştığı fotoğrafa 'Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoğrafı bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım canınız sağ olsun' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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