Müstehcen Sahneleriyle Gündem Olan Asena Keskinci, Yeni Filmi İçin Tesettüre Girdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Henüz çocuk yaşta Bez Bebek dizisindeki 'Yağmur' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Asena Keskinci, yıllar içinde kariyerini birbirinden farklı projelerle büyütmeye devam etti. Son dönemde dijital platformdaki iddialı dizisi Jasmine ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdi de Üç Harfliler: Mühür filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Filmin setinden yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun yeni imajı kadar fotoğrafa düştüğü not da takipçilerinin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz çocuk yaşlarda oyunculuk dünyasına adım atan Asena Keskinci, Türk televizyon izleyicisinin hafızasına ilk olarak sevilen fantastik dizi Bez Bebek'te hayat verdiği Yağmur karakteriyle kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu, televizyon ve dijital projelerinin ardından bu kez beyaz perdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın