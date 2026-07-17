Müstehcen Sahneleriyle Gündem Olan Asena Keskinci, Yeni Filmi İçin Tesettüre Girdi!

Sevimli tavırları ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede ekranların sevilen çocuk yıldızlarından biri haline gelen Keskinci, ilerleyen yıllarda oyunculuğu bırakmak yerine eğitimini de bu alanda sürdürerek kariyerini profesyonel anlamda geliştirdi.

Kariyeri boyunca televizyon dizileri, bağımsız sinema filmleri ve dijital platform yapımlarında yer alan Keskinci, özellikle oyunculuk performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

En dikkat çeken projelerinden biri ise hiç kuşkusuz Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı oldu. Cannes Film Festivali'nde yarışan yapımda rol alarak uluslararası arenada da önemli bir deneyim kazanan oyuncu, sonraki yıllarda Ah Nerede ve Adı Sevgi gibi televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

Asena Keskinci, son dönemde kariyerinin en dikkat çeken projelerinden biri olan HBO Max dizisi Jasmine ile adından söz ettiriyor. Yapımda başrolü üstlenen oyuncu, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden genç bir kadının hem yaşam savaşı hem de suç dünyasının içine sürüklenişini konu alan hikayede 'Yasemin (Jasmine)' karakterine hayat veriyor.