article/comments
article/share
Haberler
TV
28 Yaşında Olduğu İddia Edilen Ceren Ayruk'un 9 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı

28 Yaşında Olduğu İddia Edilen Ceren Ayruk'un 9 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.07.2026 - 22:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Daha 17 dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran Ceren Ayruk, bu kez oyunculuğuyla değil yaşıyla gündemde. 23 yaşında olduğu belirtilen oyuncunun aslında 28 yaşında olduğu iddia edilirken, ardından 9 yıl önceye ait olduğu öne sürülen fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital platformda yayın hayatına başlayan Daha 17, daha ilk bölümlerinden itibaren genç izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Dijital platformda yayın hayatına başlayan Daha 17, daha ilk bölümlerinden itibaren genç izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Gençlik, arkadaşlık, aşk ve büyüme hikayesini merkezine alan dizi; sürükleyici senaryosu, dinamik kurgusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Özellikle her yeni bölümün ardından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ve karakterler hakkında üretilen içerikler, dizinin geniş bir hayran kitlesine ulaştığını gözler önüne serdi.

Başrollerinde genç kuşağın dikkat çeken isimlerini buluşturan yapımda Ceren Ayruk'un yanı sıra Ece Ronay, Beren Gençalp, Mert Ramazan Demir, Mustafa Mert Koç ve farklı projelerden tanınan birçok genç oyuncu yer alıyor. Dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Ceren Ayruk ise kısa sürede izleyicinin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Başarılı performansı, doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle dikkat çeken genç oyuncu, sosyal medyada da her geçen gün daha geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Daha 17 dizisinin sevilen oyuncularından Ceren Ayruk, geçtiğimiz saatlerde bu kez rol aldığı yapımla değil, hakkında ortaya atılan yaş iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Daha 17 dizisinin sevilen oyuncularından Ceren Ayruk, geçtiğimiz saatlerde bu kez rol aldığı yapımla değil, hakkında ortaya atılan yaş iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncunun çeşitli platformlarda 23 yaşında olduğunun belirtilmesine rağmen, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bunun doğru olmadığı öne sürüldü.

İddialara göre Ceren Ayruk'un yaklaşık 10 yıl önce liseden mezun olduğu öne sürülürken, bu bilginin doğru olması halinde oyuncunun 23 değil, 28 yaşında olması gerektiği konuşulmaya başlandı. Kısa sürede yayılan paylaşımlarda yıllar öncesine ait olduğu iddia edilen mezuniyet fotoğrafları ve okul döneminden görüntüler de dolaşıma sokuldu.

Söz konusu iddialar kısa sürede X başta olmak üzere sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı oyuncunun gerçek yaşıyla ilgili farklı yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcılar ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığının netleşmesini beklediklerini söylerken, kimileri de internette yer alan bilgilerle eski fotoğrafları karşılaştırmaya başladı. Ceren Ayruk, günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaş iddiaları henüz konuşulmaya devam ederken, bu kez sosyal medyada Ceren Ayruk'a ait olduğu öne sürülen başka bir görüntü gündeme geldi.

Yaş iddiaları henüz konuşulmaya devam ederken, bu kez sosyal medyada Ceren Ayruk'a ait olduğu öne sürülen başka bir görüntü gündeme geldi.

Paylaşılan fotoğrafın oyuncunun 19 yaşındaki haline, yani yaklaşık 9 yıl öncesine ait olduğu iddia edildi. Görüntünün kısa sürede binlerce hesap tarafından paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada yeni bir tartışma daha başladı.

Eski olduğu öne sürülen kareyi gören birçok sosyal medya kullanıcısı, Ceren Ayruk'u son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in üyelerinden Zeynep Oktay'a benzetti. Benzerlik üzerine yapılan yorumlar kısa sürede çoğalırken, fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar iki ismin birbirine oldukça benzediğini savunurken, bazıları ise bunun tamamen açı benzerliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Öte yandan dolaşıma giren görüntülerin ve yaş iddialarının doğruluğuna ilişkin şu ana kadar ne Ceren Ayruk'tan ne de Daha 17 dizisinin yapım ekibinden herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Sosyal medyada gündem olmaya devam eden iddiaların önümüzdeki günlerde de konuşulması beklenirken, gözler hem genç oyuncudan hem de yapım cephesinden gelebilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda. Özellikle yaş iddiaları ve eski fotoğraflarla ilgili tartışmaların nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak konusu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın