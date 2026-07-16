28 Yaşında Olduğu İddia Edilen Ceren Ayruk'un 9 Yıl Önceki Hali Ortaya Çıktı
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Daha 17 dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran Ceren Ayruk, bu kez oyunculuğuyla değil yaşıyla gündemde. 23 yaşında olduğu belirtilen oyuncunun aslında 28 yaşında olduğu iddia edilirken, ardından 9 yıl önceye ait olduğu öne sürülen fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Dijital platformda yayın hayatına başlayan Daha 17, daha ilk bölümlerinden itibaren genç izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.
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Daha 17 dizisinin sevilen oyuncularından Ceren Ayruk, geçtiğimiz saatlerde bu kez rol aldığı yapımla değil, hakkında ortaya atılan yaş iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yaş iddiaları henüz konuşulmaya devam ederken, bu kez sosyal medyada Ceren Ayruk'a ait olduğu öne sürülen başka bir görüntü gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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