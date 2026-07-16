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Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un Aslında 28 Yaşında Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un Aslında 28 Yaşında Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2026 - 12:29
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Neredeyse 10 reytinge dayanan Daha 17 yalnızca dizi ve senaryosuyla değil, oyuncularıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu. 3 oyuncusu 1 milyon takipçiyi geçerken dizide Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk son günlerde tartışma konusu oldu. Ceren Ayruk'un aslında 28 yaşında olduğu iddia edildi.

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Kanal D'nin fenomen dizisi Daha 17, bu kez dizinin başarısıyla değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Daha 17, bu kez dizinin başarısıyla değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Dizide Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, başarısı ve güzelliğiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Güzel oyuncu, dizide rol alıp 1 milyon takipçiye ulaşan ilk isimlerdendi. Ceren Ayruk, bu kez başarısı ve güzelliğiyle değil, 10 yıl önce liseden mezun olduğuna ve ona ait olduğuna dair fotoğraflarla gündem oldu.

Ceren Ayruk'un aslında 23 yaşında değil, 28 yaşında olduğu iddia edildi.

Ceren Ayruk'un aslında 23 yaşında değil, 28 yaşında olduğu iddia edildi.

2 Ağustos 2002 doğumlu olduğu bilinen Ceren Ayruk'la ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. 10 yıl önce liseden mezun olduğu iddia edilen Ceren Ayruk'un bu durumda 23 değil, 28 yaşında olduğu öne sürüldü.

Ceren Ayruk'un da yer aldığı iddia edilen fotoğraflar:

Ceren Ayruk'un da yer aldığı iddia edilen fotoğraflar:

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Ceren Ayruk'un yaş sorunsalı sosyal medyada gündem oldu.

Ceren Ayruk'un yaş sorunsalı sosyal medyada gündem oldu.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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