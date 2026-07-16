Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un Aslında 28 Yaşında Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Neredeyse 10 reytinge dayanan Daha 17 yalnızca dizi ve senaryosuyla değil, oyuncularıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu. 3 oyuncusu 1 milyon takipçiyi geçerken dizide Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk son günlerde tartışma konusu oldu. Ceren Ayruk'un aslında 28 yaşında olduğu iddia edildi.
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Kanal D'nin fenomen dizisi Daha 17, bu kez dizinin başarısıyla değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
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Ceren Ayruk'un aslında 23 yaşında değil, 28 yaşında olduğu iddia edildi.
Ceren Ayruk'un da yer aldığı iddia edilen fotoğraflar:
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Ceren Ayruk'un yaş sorunsalı sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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