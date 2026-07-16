Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk'un Aslında 28 Yaşında Olduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Dizide Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, başarısı ve güzelliğiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Güzel oyuncu, dizide rol alıp 1 milyon takipçiye ulaşan ilk isimlerdendi. Ceren Ayruk, bu kez başarısı ve güzelliğiyle değil, 10 yıl önce liseden mezun olduğuna ve ona ait olduğuna dair fotoğraflarla gündem oldu.