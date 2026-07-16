Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Murat Aygen'in Tepkisi "Senaryoyu Bilmiyor mu?" Dedirtti
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Lider karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Murat Aygen, senarist Zeynep Gür ile yaptığı söyleşide yaşanan bir yanlış anlaşılmayla gündeme geldi. Nursema karakteriyle ilgili yöneltilen soruyu farklı yorumlayan Aygen'in verdiği tepki, sosyal medyada 'Senaryoyu henüz bilmiyor mu?' yorumlarını da beraberinde getirdi.
KAYNAK: Murat Aygen'le Profesyoneller
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Lider karakteriyle kadroya katılmaya hazırlanan Murat Aygen, henüz ekrana gelmeden sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kızılcık Şerbeti oyuncusu Murat Aygen'in o anları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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