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Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Murat Aygen'in Tepkisi "Senaryoyu Bilmiyor mu?" Dedirtti

Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Murat Aygen'in Tepkisi "Senaryoyu Bilmiyor mu?" Dedirtti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2026 - 10:45
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Lider karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Murat Aygen, senarist Zeynep Gür ile yaptığı söyleşide yaşanan bir yanlış anlaşılmayla gündeme geldi. Nursema karakteriyle ilgili yöneltilen soruyu farklı yorumlayan Aygen'in verdiği tepki, sosyal medyada 'Senaryoyu henüz bilmiyor mu?' yorumlarını da beraberinde getirdi.

KAYNAK: Murat Aygen'le Profesyoneller

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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Lider karakteriyle kadroya katılmaya hazırlanan Murat Aygen, henüz ekrana gelmeden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Lider karakteriyle kadroya katılmaya hazırlanan Murat Aygen, henüz ekrana gelmeden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Murat Aygen'in, dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ü YouTube programında konuk ettiği söyleşi sırasında yaşanan bir an dikkat çekti. Programda Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakteriyle ilgili yöneltilen bir soruda geçen 'açılacak mı?' ifadesini farklı yorumlayan Aygen, sorunun hikayenin ilerleyişiyle ilgili olduğunu düşündü.

Aygen'in bu kısa tereddüdü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı oyuncunun henüz Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosunu okumadığı ya da karakterlere tam olarak hakim olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Murat Aygen'in o anları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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