Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan Murat Aygen'in Tepkisi "Senaryoyu Bilmiyor mu?" Dedirtti

Murat Aygen'in, dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ü YouTube programında konuk ettiği söyleşi sırasında yaşanan bir an dikkat çekti. Programda Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakteriyle ilgili yöneltilen bir soruda geçen 'açılacak mı?' ifadesini farklı yorumlayan Aygen, sorunun hikayenin ilerleyişiyle ilgili olduğunu düşündü.

Aygen'in bu kısa tereddüdü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı oyuncunun henüz Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosunu okumadığı ya da karakterlere tam olarak hakim olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.