Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncusu Nil Sude Albayrak TRT Dizisinde Başrol Oldu: Partneri Belli Oldu
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Nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın 5 kızı ve damat adaylarının hikayesini konu alacak Evlilik Güzeldir dizisinin hazırlıkları hızlandı. Kadrosu netleşmeye başlayan diziye Bahar'ın sevilen oyuncusu dahil oldu. Aslı ve partneri Can belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aile komedisi türünde yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.
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Ünlü oyuncu Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak'ın partneri oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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