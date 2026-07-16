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Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncusu Nil Sude Albayrak TRT Dizisinde Başrol Oldu: Partneri Belli Oldu

Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncusu Nil Sude Albayrak TRT Dizisinde Başrol Oldu: Partneri Belli Oldu

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2026 - 09:50
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Nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın 5 kızı ve damat adaylarının hikayesini konu alacak Evlilik Güzeldir dizisinin hazırlıkları hızlandı. Kadrosu netleşmeye başlayan diziye Bahar'ın sevilen oyuncusu dahil oldu. Aslı ve partneri Can belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aile komedisi türünde yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.

Aile komedisi türünde yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosu netleşmeye başladı.

Cuma günü okuma provasının yapılması planlanan ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak diziye İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Dizide Mesut Bahtiyar'ın kızlarından biri daha belli oldu. Son olarak Bahar dizisinde rol alan ve performansıyla harikalar yaratan Nil Sude Albayrak, Evlilik Güzeldir'de Aslı karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncu Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak'ın partneri oldu.

Ünlü oyuncu Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak'ın partneri oldu.

Dizide Aslı karakterine hayat verecek Nil Sude Albayrak'a Yusuf Çim eşlik edecek. Çim, dizide Can karakterine hayat verecek ve boşanma avukatı rolünde olacak. Aslı ise Evlilik Güzeldir dizisinde reklam sektörü çalışanı genç bir kadın olarak karşımıza çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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