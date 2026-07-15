Senarist Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'nde Yazmayı En Sevdiği Karakteri Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür, diziyle ilgili merak edilen soruları yanıtlarken en çok yazmayı sevdiği karakteri de açıkladı. Beşinci sezonda kadroya katılacak Murat Aygen'in YouTube programına konuk olan Gür, favori karakterini paylaşırken listesinde yer verdiği diğer isimler de dikkat çekti.
KAYNAK: Murat Aygen'le Profesyoneller
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Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür, dizide yazmayı en sevdiği karakteri itiraf etti.
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Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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