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İspanya - Fransa Maçı Zirvede! 14 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

İspanya - Fransa Maçı Zirvede! 14 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting masterchef Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 12:36
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14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.

Yerli dizilerin değil, TV programlarının kapıştığı 14 Temmuz Salı reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun'un reyting mücadelesinde kazanan belli olurken zirvede yer alan yapım İspanya - Fransa maçı oldu.

İşte, 14 Temmuz Salı Reyting Sonuçları...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.

14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.

Dünya Kupası heyecanının ekranlara damga vurduğu gecede zirvenin sahibi, İspanya ile Fransa arasında oynanan karşılaşma oldu.

Futbol mücadelesi günün en çok izlenen yapımı olurken, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ikinci sırada yer aldı. Gecenin dikkat çeken yapımlarından biri olan Var Mısın Yok Musun ise atv ekranlarında üçüncü sıraya yerleşti.

14 Temmuz akşamı reyting yarışında futbol zirveyi bırakmazken, MasterChef Türkiye ile Var Mısın Yok Musun arasındaki rekabet de gecenin öne çıkan mücadelelerinden biri oldu.

14 Temmuz Salı TOTAL Reyting Sonuçları:

14 Temmuz Salı TOTAL Reyting Sonuçları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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