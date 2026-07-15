İspanya - Fransa Maçı Zirvede! 14 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.
Yerli dizilerin değil, TV programlarının kapıştığı 14 Temmuz Salı reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun'un reyting mücadelesinde kazanan belli olurken zirvede yer alan yapım İspanya - Fransa maçı oldu.
İşte, 14 Temmuz Salı Reyting Sonuçları...
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14 Temmuz Salı reyting sonuçları belli oldu.
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14 Temmuz Salı TOTAL Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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