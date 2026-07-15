İspanya - Fransa Maçı Zirvede! 14 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Dünya Kupası heyecanının ekranlara damga vurduğu gecede zirvenin sahibi, İspanya ile Fransa arasında oynanan karşılaşma oldu.

Futbol mücadelesi günün en çok izlenen yapımı olurken, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ikinci sırada yer aldı. Gecenin dikkat çeken yapımlarından biri olan Var Mısın Yok Musun ise atv ekranlarında üçüncü sıraya yerleşti.

14 Temmuz akşamı reyting yarışında futbol zirveyi bırakmazken, MasterChef Türkiye ile Var Mısın Yok Musun arasındaki rekabet de gecenin öne çıkan mücadelelerinden biri oldu.