Bozo'nun Eski Aşkı Geliyor: Yeraltı Dizisine Şakir Paşa Ailesi'nden Bir Oyuncu Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kısa sürede yakaladığı başarı sayesinde sezonun en güçlü yapımlarından biri olan ve Eşref Rüya'yı tahtından eden Yeraltı dizisinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Diziye yeni sezonda Bozo'nun eski sevgilisinin dahil olacağı öğrenildi. Eski sevgilinin kızını oynayacak isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, büyük başarısının ardından gelecek sezon hazırlıklarına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeraltı dizisine Bozo'nun eski sevgilisi dahil oluyor. Eski sevgilinin kızını canlandıracak oyuncu belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın