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Bozo'nun Eski Aşkı Geliyor: Yeraltı Dizisine Şakir Paşa Ailesi'nden Bir Oyuncu Dahil Oldu

Bozo'nun Eski Aşkı Geliyor: Yeraltı Dizisine Şakir Paşa Ailesi'nden Bir Oyuncu Dahil Oldu

Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2026 - 09:24
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Kısa sürede yakaladığı başarı sayesinde sezonun en güçlü yapımlarından biri olan ve Eşref Rüya'yı tahtından eden Yeraltı dizisinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Diziye yeni sezonda Bozo'nun eski sevgilisinin dahil olacağı öğrenildi. Eski sevgilinin kızını oynayacak isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, büyük başarısının ardından gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, büyük başarısının ardından gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

20 Mayıs'ta sezon finali yapan Yeraltı'nın eylül ayında ekranlara dönmesi, gelecek ağustos ayında yeni sezon çekimlerine başlaması bekleniyor. Dizide TRT1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılan İsmail Hacıoğlu ile görüşmeler sürüyor.

Yeraltı dizisine Bozo'nun eski sevgilisi dahil oluyor. Eski sevgilinin kızını canlandıracak oyuncu belli oldu.

Yeraltı dizisine Bozo'nun eski sevgilisi dahil oluyor. Eski sevgilinin kızını canlandıracak oyuncu belli oldu.

Yeni sezonda Yeraltı dizisine başka oyuncuların da dahil olması bekleniyor. Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde Aliye karakterine hayat veren Azra Aksu, Yeraltı dizisinde Bozo'nun eski sevgilisinin kızını canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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