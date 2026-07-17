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Kısmetse Olur'un Adnan Kızıltaş'ı Boşanıyor! 4 Yıllık Evlilik Tek Celsede Sona Erdi

Kısmetse Olur'un Adnan Kızıltaş'ı Boşanıyor! 4 Yıllık Evlilik Tek Celsede Sona Erdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 11:38
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Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur ile geniş kitleler tarafından tanınan Adnan Kızıltaş'tan üzen haber geldi. Yarışmanın en dikkat çeken damat adaylarından biri olan Kızıltaş'ın, 2022 yılında hayatını birleştirdiği Hacer Göktaş ile olan evliliği resmen sona erdi. Çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlanırken, tarafların avukatı tarafından yapılan ortak açıklamada sürecin karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde tamamlandığı belirtildi.

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Adnan Kızıltaş, geniş kitleler tarafından ilk kez ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasıyla tanındı.

Adnan Kızıltaş, geniş kitleler tarafından ilk kez ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasıyla tanındı.

Yarışmadaki samimi tavırları, dobra kişiliği ve yaşadığı ilişkilerle kısa sürede programın en çok konuşulan damat adaylarından biri haline gelen Kızıltaş, yarışmanın ardından da sosyal medyada adından söz ettirmeye devam etti.

Televizyon kariyerinin ardından göz önünde olmayı tercih etmeyen Kızıltaş, moda ve tekstil sektörüne yöneldi. Erkek giyim tasarımı ve terzilik alanındaki çalışmalarıyla iş hayatını sürdüren fenomen isim, özel yaşamını da büyük ölçüde kameralardan uzak yaşamayı seçti.

Adnan Kızıltaş, 2022 yılında Hacer Göktaş ile nikâh masasına oturdu. Çiftin düğün kareleri o dönemde sosyal medyada büyük ilgi görürken, evliliklerinden Miran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Mutlu aile pozlarıyla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan çift, evliliklerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih etti. Bu nedenle ilişkilerinde sorun yaşadıklarına dair herhangi bir iddia uzun süre gündeme gelmedi.

Ancak Temmuz 2026'da çiftten beklenmedik bir haber geldi. Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Görülen davada taraflar ilk duruşmada anlaşmaya varırken, 4 yıllık evlilik resmen sona erdi.

Ancak Temmuz 2026'da çiftten beklenmedik bir haber geldi. Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Görülen davada taraflar ilk duruşmada anlaşmaya varırken, 4 yıllık evlilik resmen sona erdi.

Boşanmanın ardından çiftin avukatı Gaye Elalmış tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Müvekkillerimiz Sayın Hacer Göktaş ile Sayın Adnan Kızıltaş arasındaki evlilik, bugün görülen dava sonucunda tek celsede ve karşılıklı anlaşma ile hukuken sona ermiştir. Taraflar bu süreci karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde yürütmüş olup, bundan sonraki yaşamlarında da ortak çocuklarının üstün yararını gözeterek ebeveynlik sorumluluklarını iş birliği içerisinde yerine getirme konusunda ortak iradeye sahiptir.'

Taraflar boşanma nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmazken, ortak çocukları Miran için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Sessiz sedasız tamamlanan boşanma süreci, Kısmetse Olur izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında da kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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