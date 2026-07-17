Kısmetse Olur'un Adnan Kızıltaş'ı Boşanıyor! 4 Yıllık Evlilik Tek Celsede Sona Erdi
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Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur ile geniş kitleler tarafından tanınan Adnan Kızıltaş'tan üzen haber geldi. Yarışmanın en dikkat çeken damat adaylarından biri olan Kızıltaş'ın, 2022 yılında hayatını birleştirdiği Hacer Göktaş ile olan evliliği resmen sona erdi. Çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlanırken, tarafların avukatı tarafından yapılan ortak açıklamada sürecin karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde tamamlandığı belirtildi.
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Adnan Kızıltaş, geniş kitleler tarafından ilk kez ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasıyla tanındı.
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Ancak Temmuz 2026'da çiftten beklenmedik bir haber geldi. Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Görülen davada taraflar ilk duruşmada anlaşmaya varırken, 4 yıllık evlilik resmen sona erdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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