Kısmetse Olur'un Adnan Kızıltaş'ı Boşanıyor! 4 Yıllık Evlilik Tek Celsede Sona Erdi

Yarışmadaki samimi tavırları, dobra kişiliği ve yaşadığı ilişkilerle kısa sürede programın en çok konuşulan damat adaylarından biri haline gelen Kızıltaş, yarışmanın ardından da sosyal medyada adından söz ettirmeye devam etti.

Televizyon kariyerinin ardından göz önünde olmayı tercih etmeyen Kızıltaş, moda ve tekstil sektörüne yöneldi. Erkek giyim tasarımı ve terzilik alanındaki çalışmalarıyla iş hayatını sürdüren fenomen isim, özel yaşamını da büyük ölçüde kameralardan uzak yaşamayı seçti.

Adnan Kızıltaş, 2022 yılında Hacer Göktaş ile nikâh masasına oturdu. Çiftin düğün kareleri o dönemde sosyal medyada büyük ilgi görürken, evliliklerinden Miran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Mutlu aile pozlarıyla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan çift, evliliklerini gözlerden uzak sürdürmeyi tercih etti. Bu nedenle ilişkilerinde sorun yaşadıklarına dair herhangi bir iddia uzun süre gündeme gelmedi.