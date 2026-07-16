Usta Oyuncu, TRT 1'in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir"in Başrolü Oldu
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde merak edilen başrol oyuncusu belli oldu. Daha önce Hande Soral ve Seçkin Özdemir'in kadroya katıldığı açıklanan yapımda, hikayenin merkezindeki Mesut Bahtiyar karakterini canlandırması için usta oyuncuyla anlaşma sağlandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1, yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı Evlilik Güzeldir dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
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Usta oyuncu Fikret Kuşkan, TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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