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Usta Oyuncu, TRT 1'in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir"in Başrolü Oldu

Usta Oyuncu, TRT 1'in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir"in Başrolü Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2026 - 14:37
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde merak edilen başrol oyuncusu belli oldu. Daha önce Hande Soral ve Seçkin Özdemir'in kadroya katıldığı açıklanan yapımda, hikayenin merkezindeki Mesut Bahtiyar karakterini canlandırması için usta oyuncuyla anlaşma sağlandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1, yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı Evlilik Güzeldir dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

TRT 1, yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı Evlilik Güzeldir dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce Hande Soral ve Seçkin Özdemir'in kadroya katıldığı açıklanan yapımın başrol oyuncusu da netleşti. Ana karakter Mesut Bahtiyar'ı canlandırması için oyuncu arayışı sürerken sonunda beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş, usta bir oyuncunun TRT dizisine dahil olduğunu duyurdu.

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fikret Kuşkan, TRT'nin iddialı dizisiyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, hikayenin merkezindeki Mesut Bahtiyar karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı dizide Mesut Bahtiyar; eşi Emine'yi kaybetmiş, annesi Safiye, kayınçosu Servet ve beş kızı Zeynep, Nergis, Aslı, Yasemin ile Baharla birlikte yaşayan bir nikah memuru olarak izleyici karşısına çıkacak. En büyük hayali ise kızlarının mutlu bir yuva kurduğunu görmek olacak.

Aile komedisi türündeki dizinin okuma provası 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Çekimlerin ise 21 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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