İrem Derici, Daha 17'nin Genç Oyuncusu Helin Elveren'i Övmelere Doyamadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, başarılı performansıyla ünlü isimlerin de dikkatini çekiyor. Dizinin sıkı takipçilerinden İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç oyuncuya övgü yağdırarak, 'Adını oyunculuk tarihine kazıyacak' sözleriyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17, hikayesi kadar oyuncu performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte İrem Derici'nin genç oyuncu Helin Elveren'e övgü dolu sözleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın