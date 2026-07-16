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İrem Derici, Daha 17'nin Genç Oyuncusu Helin Elveren'i Övmelere Doyamadı

İrem Derici, Daha 17'nin Genç Oyuncusu Helin Elveren'i Övmelere Doyamadı

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2026 - 13:40
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Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, başarılı performansıyla ünlü isimlerin de dikkatini çekiyor. Dizinin sıkı takipçilerinden İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç oyuncuya övgü yağdırarak, 'Adını oyunculuk tarihine kazıyacak' sözleriyle dikkat çekti.

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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17, hikayesi kadar oyuncu performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17, hikayesi kadar oyuncu performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, bu kez başarılı şarkıcı İrem Derici'den gelen övgü dolu sözlerle gündeme geldi.

Daha 17'nin sıkı takipçilerinden biri olan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Helin Elveren'in performansına hayran kaldığını dile getirdi. Özellikle Deniz karakterinin yaşadığı duygusal anlardan etkilendiğini belirten Derici, genç oyuncunun kariyerine ilişkin de dikkat çeken bir yorum yaptı.

İşte İrem Derici'nin genç oyuncu Helin Elveren'e övgü dolu sözleri:

İşte İrem Derici'nin genç oyuncu Helin Elveren'e övgü dolu sözleri:

'Deniz'e üzülmekten içim çıktı. Ve şuraya yazıyorum, Helin (zaten şu anda yardırıyor) inanılmaz başarılı bir oyuncu olup adını kazıyacak oyunculuk tarihine. At fav'a bekle.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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