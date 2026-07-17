Saçlarını Uzatıp Sakal Bıraktı: Akın Akınözü Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi!
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Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü, kariyerine iddialı projelerle devam ediyor. Son olarak Veliaht dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, şimdi ise ATV'nin merakla beklenen tarihi yapımı Aşk ve Taht için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Sultan Alaeddin Keykubad'ı canlandıracak olan Akınözü, rolüne hazırlanırken saçlarından sakallarına kadar radikal bir imaj değişikliğine gitti.
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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en başarılı oyuncular arasında gösterilen Akın Akınözü, geniş kitleler tarafından asıl çıkışını Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle yaptı.
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Başarılı oyuncu şimdi ise kariyerinin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Aşk ve Taht dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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