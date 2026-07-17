Saçlarını Uzatıp Sakal Bıraktı: Akın Akınözü Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi!

Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarla başlayan Akınözü'nün asıl kırılma noktası ise 2019 yılında yayınlanan Hercai oldu. Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı dizide canlandırdığı Miran karakteri yalnızca Türkiye'de değil, İspanya'dan Latin Amerika'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok ülkede büyük ilgi gördü. Dizinin uluslararası başarısıyla birlikte oyuncu dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen etkinliklere davet edildi, yabancı hayran buluşmalarına katıldı ve sayısız ödüle layık görüldü.

Hercai'nin ardından hız kesmeyen başarılı oyuncu, Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dramatik performansıyla dikkat çeken Akınözü, daha sonra Tuzak dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşarak bu kez intikam hikayesinin merkezindeki Umut Yörükoğlu karakterine hayat verdi. Son olarak Yaban Çiçekleri ve Show TV'de yayınlanan Veliaht dizileriyle ekran yolculuğunu sürdüren oyuncu, kariyerini farklı karakterlerle zenginleştirmeye devam etti.