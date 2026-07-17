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Saçlarını Uzatıp Sakal Bıraktı: Akın Akınözü Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi!

Saçlarını Uzatıp Sakal Bıraktı: Akın Akınözü Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 13:17
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Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü, kariyerine iddialı projelerle devam ediyor. Son olarak Veliaht dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, şimdi ise ATV'nin merakla beklenen tarihi yapımı Aşk ve Taht için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Sultan Alaeddin Keykubad'ı canlandıracak olan Akınözü, rolüne hazırlanırken saçlarından sakallarına kadar radikal bir imaj değişikliğine gitti.

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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en başarılı oyuncular arasında gösterilen Akın Akınözü, geniş kitleler tarafından asıl çıkışını Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle yaptı.

Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en başarılı oyuncular arasında gösterilen Akın Akınözü, geniş kitleler tarafından asıl çıkışını Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle yaptı.

Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarla başlayan Akınözü'nün asıl kırılma noktası ise 2019 yılında yayınlanan Hercai oldu. Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı dizide canlandırdığı Miran karakteri yalnızca Türkiye'de değil, İspanya'dan Latin Amerika'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok ülkede büyük ilgi gördü. Dizinin uluslararası başarısıyla birlikte oyuncu dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen etkinliklere davet edildi, yabancı hayran buluşmalarına katıldı ve sayısız ödüle layık görüldü.

Hercai'nin ardından hız kesmeyen başarılı oyuncu, Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dramatik performansıyla dikkat çeken Akınözü, daha sonra Tuzak dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşarak bu kez intikam hikayesinin merkezindeki Umut Yörükoğlu karakterine hayat verdi. Son olarak Yaban Çiçekleri ve Show TV'de yayınlanan Veliaht dizileriyle ekran yolculuğunu sürdüren oyuncu, kariyerini farklı karakterlerle zenginleştirmeye devam etti.

Başarılı oyuncu şimdi ise kariyerinin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Aşk ve Taht dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Başarılı oyuncu şimdi ise kariyerinin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Aşk ve Taht dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozdağ Film imzasını taşıyan ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından I. Alaeddin Keykubad'ın hayatını konu alacak tarihi yapımda başrolü üstlenen Akınözü, rolü için radikal bir değişime gitti.

Akın Akınözü'nün tarihi karaktere hazırlanırken ilk olarak saçlarını uzattığı, bunun yeterli olmadığı noktalarda ise özel saç kaynak uygulamasıyla görünümünü desteklediği öğrenildi. Böylece dönemin hükümdarlarına uygun daha uzun ve hacimli bir saç görünümü elde edildi.

Bununla da yetinmeyen oyuncu, karakterinin sert ve karizmatik duruşunu yansıtabilmek için sakallarını da uzattı. Yeni görünümüyle sosyal medyada paylaşılan ilk kareler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı oyuncunun geçirdiği değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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