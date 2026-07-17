Zebani Efe ile Fatma Soydaş Aşkı Tam Gaz Devam: 100 Bin Beğeni Karşılığında Bakın Ne Yaptırdı!

Dijital dünyada ilk olarak sıra dışı tarzı, dikkat çeken kostümleri ve kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıttığı videolarla geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle TikTok, Instagram ve YouTube'da yayınladığı provokatif içerikler sayesinde kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşan Beycan, uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İlerleyen dönemde ise hayatında köklü bir değişim yaşadığını açıklayan Efe Beycan, geçmişteki söylemlerinden vazgeçtiğini belirterek Müslüman olduğunu duyurdu. Umre ziyareti gerçekleştirmesi ve bu süreçte yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, eski videoları yeniden gündeme geldi. Bu değişim, hem destekleyenler hem de eleştirenler tarafından uzun süre tartışıldı ve Efe Beycan'ın dijital kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden oldu.

Fatma Soydaş ise sosyal medya kariyerini daha çok sokak röportajları ve dini içeriklerle oluşturdu. Özellikle Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte hazırladığı 'iman testi' ve dini sohbet konseptli videolar sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Soydaş, zaman zaman ücretli abonelik sistemi ve sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu. Buna rağmen dijital platformlardaki üretimini sürdüren fenomen isim, geniş takipçi kitlesiyle adından söz ettirmeye devam etti.

Temmuz 2026'da ise sosyal medya gündemini değiştiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Efe Beycan ve Fatma Soydaş, birlikte hazırladıkları romantik vlog ile sevgili olduklarını duyurdu. 'Bütün Dünya' adıyla paylaşılan video kısa sürede binlerce yorum aldı.