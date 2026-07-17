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Zebani Efe ile Fatma Soydaş Aşkı Tam Gaz Devam: 100 Bin Beğeni Karşılığında Bakın Ne Yaptırdı!

Zebani Efe ile Fatma Soydaş Aşkı Tam Gaz Devam: 100 Bin Beğeni Karşılığında Bakın Ne Yaptırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 10:52
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Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelen Zebani Efe (Efe Beycan) ile Fatma Soydaş, ilişkileriyle gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte bambaşka içeriklerle tanınan iki fenomenin sürpriz aşkı büyük yankı uyandırırken, Efe Beycan'ın sevgilisine verdiği sözü tutarak Fatma Soydaş'ın adını göğsüne dövme yaptırması da sosyal medyada geniş ses getirdi.

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Efe Beycan, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünün "Zebani Efe" lakabıyla tanıdığı içerik üreticilerinden biri.

Efe Beycan, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünün "Zebani Efe" lakabıyla tanıdığı içerik üreticilerinden biri.

Dijital dünyada ilk olarak sıra dışı tarzı, dikkat çeken kostümleri ve kendisini 'satanistlerin elçisi' olarak tanıttığı videolarla geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle TikTok, Instagram ve YouTube'da yayınladığı provokatif içerikler sayesinde kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşan Beycan, uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İlerleyen dönemde ise hayatında köklü bir değişim yaşadığını açıklayan Efe Beycan, geçmişteki söylemlerinden vazgeçtiğini belirterek Müslüman olduğunu duyurdu. Umre ziyareti gerçekleştirmesi ve bu süreçte yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, eski videoları yeniden gündeme geldi. Bu değişim, hem destekleyenler hem de eleştirenler tarafından uzun süre tartışıldı ve Efe Beycan'ın dijital kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden oldu.

Fatma Soydaş ise sosyal medya kariyerini daha çok sokak röportajları ve dini içeriklerle oluşturdu. Özellikle Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte hazırladığı 'iman testi' ve dini sohbet konseptli videolar sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Soydaş, zaman zaman ücretli abonelik sistemi ve sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu. Buna rağmen dijital platformlardaki üretimini sürdüren fenomen isim, geniş takipçi kitlesiyle adından söz ettirmeye devam etti.

Temmuz 2026'da ise sosyal medya gündemini değiştiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Efe Beycan ve Fatma Soydaş, birlikte hazırladıkları romantik vlog ile sevgili olduklarını duyurdu. 'Bütün Dünya' adıyla paylaşılan video kısa sürede binlerce yorum aldı.

Çiftin aşkı konuşulmaya devam ederken en dikkat çeken gelişme ise Efe Beycan'ın sevgilisi için yaptığı jest oldu.

İlişkilerini duyurdukları vlog sırasında, '100 bin beğeni gelirse Fatma'nın adını göğsüme dövme yaptırırım.' diyerek takipçilerine söz veren Beycan, kısa süre sonra bu vaadini yerine getirdi.

Paylaşılan görüntülerde Efe Beycan'ın, Fatma Soydaş'ın adını ve soyadını göğsüne dövme olarak yaptırdığı görüldü. Dövme anları sosyal medyada hızla yayılırken, Fatma Soydaş'ın bu sürprize verdiği tepki de gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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