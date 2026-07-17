Zebani Efe ile Fatma Soydaş Aşkı Tam Gaz Devam: 100 Bin Beğeni Karşılığında Bakın Ne Yaptırdı!
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Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelen Zebani Efe (Efe Beycan) ile Fatma Soydaş, ilişkileriyle gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte bambaşka içeriklerle tanınan iki fenomenin sürpriz aşkı büyük yankı uyandırırken, Efe Beycan'ın sevgilisine verdiği sözü tutarak Fatma Soydaş'ın adını göğsüne dövme yaptırması da sosyal medyada geniş ses getirdi.
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Efe Beycan, sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünün "Zebani Efe" lakabıyla tanıdığı içerik üreticilerinden biri.
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Çiftin aşkı konuşulmaya devam ederken en dikkat çeken gelişme ise Efe Beycan'ın sevgilisi için yaptığı jest oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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