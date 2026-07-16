Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da Sevgilisiyle Görüntülendi!

Tekneden botla kıyıya geçen Kerim Rahmi Koç'a sevgilisi ve arkadaş grubu da eşlik etti. Türkbükü iskelesinde dostlarıyla uzun süre sohbet eden genç Koç'un oldukça keyifli ve neşeli olduğu görüldü.

Bir süre sahilde vakit geçiren grup, daha sonra yeniden bota binerek açıkta demirli teknelerine döndü. Kerim Rahmi Koç'un sevgilisiyle birlikte görüntülenmesi ise magazin gündeminde kısa sürede dikkat çeken başlıklardan biri oldu.