Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da Sevgilisiyle Görüntülendi!
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Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/tatil/h...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, son dönemde hem eğitim hayatı hem de kamuoyu önündeki duruşuyla adından söz ettiriyor. Basından uzak büyüyen genç Koç, bu kez yaz tatilinde Bodrum Türkbükü'nde sevgilisi ve arkadaş grubuyla görüntülendi. İşte Kerim Rahmi Koç'un çok konuşulan Bodrum kaçamağının detayları...
Kaynak:Habertürk
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Ali Koç ve Nevbahar Koç'un oğlu, Koç ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden Kerim Rahmi Koç, son zamanlarda gündemden düşmüyor.
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Yaz sezonunu Bodrum'da açan Kerim Rahmi Koç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Habertürk'ün haberine göre genç Koç, Türkbükü açıklarında demirli bulunan ailelerine ait lüks teknede tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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