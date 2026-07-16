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Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da Sevgilisiyle Görüntülendi!

Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da Sevgilisiyle Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 15:13
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan  Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, son dönemde hem eğitim hayatı hem de kamuoyu önündeki duruşuyla adından söz ettiriyor. Basından uzak büyüyen genç Koç, bu kez yaz tatilinde Bodrum Türkbükü'nde sevgilisi ve arkadaş grubuyla görüntülendi. İşte Kerim Rahmi Koç'un çok konuşulan Bodrum kaçamağının detayları...

Kaynak:Habertürk

Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/tatil/h...
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Ali Koç ve Nevbahar Koç'un oğlu, Koç ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden Kerim Rahmi Koç, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Ali Koç ve Nevbahar Koç'un oğlu, Koç ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden Kerim Rahmi Koç, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Adını dedesi Rahmi Koç'tan alan genç isim, yıllar boyunca ailesi tarafından göz önünden uzak büyütülse de son yıllarda özellikle Fenerbahçe maçlarında babası Ali Koç'un yanında verdiği görüntülerle dikkat çekmeye başladı.

Sakin tavırları, mütevazı yaşam tarzı ve spor tutkusu sayesinde sosyal medyada da sık sık gündeme gelen Kerim Rahmi Koç, eğitim hayatındaki başarısıyla da konuşuldu. İstanbul'daki Koç Okulu'ndan mezun olduktan sonra ABD'nin girişimcilik alanındaki en prestijli üniversitelerinden biri olan Babson College'a kabul edilen genç Koç'un eğitimine burada devam etmesi bekleniyor.

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Kerim Rahmi Koç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Habertürk'ün haberine göre genç Koç, Türkbükü açıklarında demirli bulunan ailelerine ait lüks teknede tatil yaparken objektiflere yansıdı.

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Kerim Rahmi Koç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Habertürk'ün haberine göre genç Koç, Türkbükü açıklarında demirli bulunan ailelerine ait lüks teknede tatil yaparken objektiflere yansıdı.

Tekneden botla kıyıya geçen Kerim Rahmi Koç'a sevgilisi ve arkadaş grubu da eşlik etti. Türkbükü iskelesinde dostlarıyla uzun süre sohbet eden genç Koç'un oldukça keyifli ve neşeli olduğu görüldü.

Bir süre sahilde vakit geçiren grup, daha sonra yeniden bota binerek açıkta demirli teknelerine döndü. Kerim Rahmi Koç'un sevgilisiyle birlikte görüntülenmesi ise magazin gündeminde kısa sürede dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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