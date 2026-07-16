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Başak Karahan Doğumdan Haftalar Sonra Apar Topar Ameliyata Alındı!

Başak Karahan Doğumdan Haftalar Sonra Apar Topar Ameliyata Alındı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 12:37
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Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan YouTuber Başak Karahan, son dönemde hem özel hayatı hem de annelik yolculuğuyla gündemdeydi. Eylül 2025'te uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile evlenen Karahan, kısa süre sonra ilk bebeğini beklediğini açıklamış, geçtiğimiz haziran ayında ise oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Başak Karahan, doğumdan yalnızca haftalar sonra yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bu kez sevenlerini korkuttu.

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Başak Karahan, Eylül 2025'te yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile Antalya'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Başak Karahan, Eylül 2025'te yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile Antalya'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Çift, evliliklerinin ardından Aralık ayında yaptıkları romantik paylaşımla bebek beklediklerini duyurarak takipçilerini sevindirdi.

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Karahan, takipçilerini yaşadığı her gelişmeden haberdar etti. Çift, 1 Haziran 2026 tarihinde dünyaya gelen oğullarına Kuzey adını verdi. Anne olduktan sonra da yaşadığı deneyimleri samimi paylaşımlarla anlatmaya devam eden Karahan'dan geçtiğimiz saatlerde korkutan bir paylaşım geldi.

Doğumun üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra rutin kontrol amacıyla hastaneye giden Başak Karahan, beklemediği bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Karahan, doktor kontrolünün ardından arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi planladığını ancak günün tamamen farklı ilerlediğini anlattı. Gece saatlerinde yükselen ateşi nedeniyle yapılan detaylı kontrollerde, doğum sırasında rahminde plasentaya ait küçük bir parçanın kaldığı tespit edildi.

Doktorlar, söz konusu parçanın rahminde bulunan miyoma yapıştığını ve bu nedenle doğum sırasında fark edilemediğini belirledi. Enfeksiyon riskinin artması ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle genç fenomen için vakit kaybetmeden ameliyat kararı alındı.

Operasyon öncesinde hastane odasından takipçilerine seslenen Başak Karahan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak.'

Karahan, paylaşımında ameliyat öncesi moralinin yerinde olduğunu ifade ederek takipçilerine '1 saate görüşürüz' notunu da düştü.

Ancak ameliyat öncesinde yaptığı bu paylaşımın ardından geçen yaklaşık 21 saat boyunca Başak Karahan'dan ya da yakın çevresinden yeni bir sağlık açıklaması gelmedi.

Sosyal medya hesaplarının sessizliğini koruması, takipçileri arasında endişe yarattı. Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına geçmiş olsun mesajları bırakırken, genç fenomenin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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