Başak Karahan Doğumdan Haftalar Sonra Apar Topar Ameliyata Alındı!
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Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan YouTuber Başak Karahan, son dönemde hem özel hayatı hem de annelik yolculuğuyla gündemdeydi. Eylül 2025'te uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile evlenen Karahan, kısa süre sonra ilk bebeğini beklediğini açıklamış, geçtiğimiz haziran ayında ise oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Başak Karahan, doğumdan yalnızca haftalar sonra yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bu kez sevenlerini korkuttu.
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Başak Karahan, Eylül 2025'te yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile Antalya'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.
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Doğumun üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra rutin kontrol amacıyla hastaneye giden Başak Karahan, beklemediği bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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