Başak Karahan Doğumdan Haftalar Sonra Apar Topar Ameliyata Alındı!

Karahan, doktor kontrolünün ardından arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi planladığını ancak günün tamamen farklı ilerlediğini anlattı. Gece saatlerinde yükselen ateşi nedeniyle yapılan detaylı kontrollerde, doğum sırasında rahminde plasentaya ait küçük bir parçanın kaldığı tespit edildi.

Doktorlar, söz konusu parçanın rahminde bulunan miyoma yapıştığını ve bu nedenle doğum sırasında fark edilemediğini belirledi. Enfeksiyon riskinin artması ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle genç fenomen için vakit kaybetmeden ameliyat kararı alındı.

Operasyon öncesinde hastane odasından takipçilerine seslenen Başak Karahan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak.'

Karahan, paylaşımında ameliyat öncesi moralinin yerinde olduğunu ifade ederek takipçilerine '1 saate görüşürüz' notunu da düştü.

Ancak ameliyat öncesinde yaptığı bu paylaşımın ardından geçen yaklaşık 21 saat boyunca Başak Karahan'dan ya da yakın çevresinden yeni bir sağlık açıklaması gelmedi.

Sosyal medya hesaplarının sessizliğini koruması, takipçileri arasında endişe yarattı. Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına geçmiş olsun mesajları bırakırken, genç fenomenin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.