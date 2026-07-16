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Oğuzhan Uğur'dan Deprem Dönemi Paylaşımlarıyla İlgili Açıklama!

Oğuzhan Uğur'dan Deprem Dönemi Paylaşımlarıyla İlgili Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 10:33
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur, 6 Şubat depremleri dönemine ait paylaşımlarını yeniden gündeme taşıdı. Deprem sürecinde devlet kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını belirten Uğur, sosyal medyada yıllardır dolaşan bazı görsellerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, Oğuzhan Uğur da sosyal medyada dolaşıma giren bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, Oğuzhan Uğur da sosyal medyada dolaşıma giren bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Uğur, deprem döneminde yaptığı gerçek paylaşımları yeniden paylaşarak hem yürütülen koordinasyonu hatırlattı hem de hakkında dolaşan sahte görsellere tepki gösterdi.

Oğuzhan Uğur, ilk olarak 8 Şubat 2023 tarihli paylaşımını yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu paylaşımında, depremin ilk gününden itibaren İletişim Başkanlığı, AFAD, emniyet müdürleri, vali yardımcıları, AHBAP ve diğer devlet kurumlarıyla ortak hareket ettiklerini belirterek, 'Kendi başımıza aldığımız tek karar yok. Devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Uğur, depremin ilk saatlerinde AFAD'ın il bazındaki iletişim numaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşların resmi kanallar üzerinden yardım talebinde bulunmasını sağlamaya çalıştığını da hatırlattı. Aynı süreçte, kendisine ulaşan acil yardım çağrılarını da sosyal medya üzerinden paylaşarak koordinasyona destek verdiğini gösteren ekran görüntülerini yeniden yayımladı.

Son olarak sosyal medyada sık sık dolaşıma sokulan "Devlet yok, AHBAP var" ifadesini hiçbir zaman kullanmadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur, şu açıklamayı yaptı:

Son olarak sosyal medyada sık sık dolaşıma sokulan "Devlet yok, AHBAP var" ifadesini hiçbir zaman kullanmadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur, şu açıklamayı yaptı:
twitter.com

'Maalesef sosyal mecralarda 'devlet yok ahbap var' yazmışım gibi sahte görseller dolaşıyor. Defalarca sahte oldukları kanıtlansa da maalesef inatla tekrar tekrar servis ediliyor. Bakın şimdi paylaştıklarım photoshop değil, sahte değil, gerçek. Halen oldukları yerde duruyorlar. Geçmişe gidip bakabilirsiniz. Hiçbir zaman yazmadığım 'devlet yok' görsellerine itibar etmeyiniz.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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