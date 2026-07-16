Oğuzhan Uğur'dan Deprem Dönemi Paylaşımlarıyla İlgili Açıklama!
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur, 6 Şubat depremleri dönemine ait paylaşımlarını yeniden gündeme taşıdı. Deprem sürecinde devlet kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını belirten Uğur, sosyal medyada yıllardır dolaşan bazı görsellerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, Oğuzhan Uğur da sosyal medyada dolaşıma giren bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.
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Son olarak sosyal medyada sık sık dolaşıma sokulan "Devlet yok, AHBAP var" ifadesini hiçbir zaman kullanmadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur, şu açıklamayı yaptı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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