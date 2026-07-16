Oğuzhan Uğur'dan Deprem Dönemi Paylaşımlarıyla İlgili Açıklama!

Uğur, deprem döneminde yaptığı gerçek paylaşımları yeniden paylaşarak hem yürütülen koordinasyonu hatırlattı hem de hakkında dolaşan sahte görsellere tepki gösterdi.

Oğuzhan Uğur, ilk olarak 8 Şubat 2023 tarihli paylaşımını yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu paylaşımında, depremin ilk gününden itibaren İletişim Başkanlığı, AFAD, emniyet müdürleri, vali yardımcıları, AHBAP ve diğer devlet kurumlarıyla ortak hareket ettiklerini belirterek, 'Kendi başımıza aldığımız tek karar yok. Devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Uğur, depremin ilk saatlerinde AFAD'ın il bazındaki iletişim numaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşların resmi kanallar üzerinden yardım talebinde bulunmasını sağlamaya çalıştığını da hatırlattı. Aynı süreçte, kendisine ulaşan acil yardım çağrılarını da sosyal medya üzerinden paylaşarak koordinasyona destek verdiğini gösteren ekran görüntülerini yeniden yayımladı.