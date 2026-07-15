Türkü Söyleyen Aleyna Tilki'nin Yeni İmajı Goygoy Malzemesi Oldu!
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Çocuk yaşta başladığı kariyerinde sayısız dinlenme rekoruna imza atan Aleyna Tilki, bugün Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Son günlerde ise bu kez ne yeni bir şarkısıyla ne de sahne kostümüyle konuşuluyor. Paris'te arkadaşlarıyla bulunduğu bir restoranda seslendirdiği 'Dön Gel Birtanem' türküsü ve sade görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
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Henüz 16 yaşındayken yayımladığı ilk hit şarkıyla milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Aleyna Tilki, yıllardır yalnızca müzik kariyeriyle değil, tarzı, sıra dışı açıklamaları ve uluslararası projeleriyle de gündemden düşmüyor.
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Aleyna Tilki son olarak Paris'te bulunduğu bir restoranda çekilen görüntülerle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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