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Türkü Söyleyen Aleyna Tilki'nin Yeni İmajı Goygoy Malzemesi Oldu!

Türkü Söyleyen Aleyna Tilki'nin Yeni İmajı Goygoy Malzemesi Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 14:14
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Çocuk yaşta başladığı kariyerinde sayısız dinlenme rekoruna imza atan Aleyna Tilki, bugün Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Son günlerde ise bu kez ne yeni bir şarkısıyla ne de sahne kostümüyle konuşuluyor. Paris'te arkadaşlarıyla bulunduğu bir restoranda seslendirdiği 'Dön Gel Birtanem' türküsü ve sade görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

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Henüz 16 yaşındayken yayımladığı ilk hit şarkıyla milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Aleyna Tilki, yıllardır yalnızca müzik kariyeriyle değil, tarzı, sıra dışı açıklamaları ve uluslararası projeleriyle de gündemden düşmüyor.

Henüz 16 yaşındayken yayımladığı ilk hit şarkıyla milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Aleyna Tilki, yıllardır yalnızca müzik kariyeriyle değil, tarzı, sıra dışı açıklamaları ve uluslararası projeleriyle de gündemden düşmüyor.

Türkiye onu ilk kez henüz 14 yaşındayken katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanıdı. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Tilki, yarışmanın ardından profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Asıl büyük çıkışını ise 2016 yılında Emrah Karaduman ile seslendirdiği Cevapsız Çınlama şarkısıyla yaptı. Yayınlandığı dönemde Türkiye'nin en çok izlenen müzik videolarından biri olan parça, yıllar içinde YouTube'da yüz milyonlarca izlenmeye ulaşarak Türk pop müziğinin en büyük dijital başarılarından biri haline geldi.

Bir yıl sonra yayımladığı ilk solo çalışması Sen Olsan Bari ile listelerin zirvesine yerleşen Aleyna Tilki, genç yaşına rağmen Türkiye'nin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olmayı başardı.

Ardından gelen Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum, Başıma Belasın gibi şarkılarla kariyerini farklı müzik türlerine taşıdı.

Aleyna Tilki son olarak Paris'te bulunduğu bir restoranda çekilen görüntülerle gündeme geldi.

Arkadaş grubuyla keyifli vakit geçirdiği görülen genç şarkıcı, bir anda 'Dön Gel Birtanem' türküsünü söylemeye başladı.

Herhangi bir stüdyo düzenlemesi olmadan, tamamen doğal ortamda seslendirdiği türkü kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Özellikle güçlü vokali ve yorumu birçok kullanıcı tarafından büyük beğeni topladı.

Ancak videoda dikkat çeken tek detay sesi değildi.

Sahne kostümleri, iddialı moda tercihleri ve cesur imajıyla tanınan Aleyna Tilki'nin bu kez oldukça sade görünmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Videoda düz renk bir tişört, gözlük ve toplu saç tercih eden genç şarkıcının makyajsız görünümü birçok kullanıcının dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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