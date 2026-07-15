Türkü Söyleyen Aleyna Tilki'nin Yeni İmajı Goygoy Malzemesi Oldu!

Türkiye onu ilk kez henüz 14 yaşındayken katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanıdı. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Tilki, yarışmanın ardından profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Asıl büyük çıkışını ise 2016 yılında Emrah Karaduman ile seslendirdiği Cevapsız Çınlama şarkısıyla yaptı. Yayınlandığı dönemde Türkiye'nin en çok izlenen müzik videolarından biri olan parça, yıllar içinde YouTube'da yüz milyonlarca izlenmeye ulaşarak Türk pop müziğinin en büyük dijital başarılarından biri haline geldi.

Bir yıl sonra yayımladığı ilk solo çalışması Sen Olsan Bari ile listelerin zirvesine yerleşen Aleyna Tilki, genç yaşına rağmen Türkiye'nin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olmayı başardı.

Ardından gelen Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum, Başıma Belasın gibi şarkılarla kariyerini farklı müzik türlerine taşıdı.