109 Kilodan 78 Kiloya Düştü: Bambaşka Birine Dönüştü! Channing Tatum Son Haliyle Hayrete Düşürdü
Hollywood'un hem aksiyon hem komedi hem de romantik filmlerde aynı başarıyı yakalayabilen ender isimlerinden biri olan Channing Tatum, yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, dans yeteneği ve dikkat çeken fiziğiyle de adından söz ettiriyor. Kariyerine modellik ve dansçılıkla başlayan Tatum, kısa sürede dünyanın en çok kazanan yıldızları arasına girmeyi başardı. Son günlerde ise bambaşka bir nedenle gündemde. Ünlü oyuncu, yalnızca bir yıl içerisinde yaşadığı inanılmaz fiziksel değişimle sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Bir rol için önce 109 kiloya çıkan, ardından başka bir proje için tam 31 kilo vererek 78 kiloya kadar düşen Tatum'un son hali görenleri hayrete düşürdü.
26 Nisan 1980 doğumlu Channing Tatum'un şöhret yolculuğu aslında kamera önünde değil, dans pistinde başladı.
Channing Tatum'un paylaşılan fotoğrafla yalnızca yaklaşık bir yıl içerisinde yaşadığı inanılmaz fiziksel dönüşümü gözler önüne serildi.
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