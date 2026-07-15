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109 Kilodan 78 Kiloya Düştü: Bambaşka Birine Dönüştü! Channing Tatum Son Haliyle Hayrete Düşürdü

109 Kilodan 78 Kiloya Düştü: Bambaşka Birine Dönüştü! Channing Tatum Son Haliyle Hayrete Düşürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 13:02
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Hollywood'un hem aksiyon hem komedi hem de romantik filmlerde aynı başarıyı yakalayabilen ender isimlerinden biri olan Channing Tatum, yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, dans yeteneği ve dikkat çeken fiziğiyle de adından söz ettiriyor. Kariyerine modellik ve dansçılıkla başlayan Tatum, kısa sürede dünyanın en çok kazanan yıldızları arasına girmeyi başardı. Son günlerde ise bambaşka bir nedenle gündemde. Ünlü oyuncu, yalnızca bir yıl içerisinde yaşadığı inanılmaz fiziksel değişimle sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Bir rol için önce 109 kiloya çıkan, ardından başka bir proje için tam 31 kilo vererek 78 kiloya kadar düşen Tatum'un son hali görenleri hayrete düşürdü.

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26 Nisan 1980 doğumlu Channing Tatum'un şöhret yolculuğu aslında kamera önünde değil, dans pistinde başladı.

26 Nisan 1980 doğumlu Channing Tatum'un şöhret yolculuğu aslında kamera önünde değil, dans pistinde başladı.

Gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalışan Tatum, ilk dikkat çeken işlerinden birini Ricky Martin'in 'She Bangs' klibinde dansçı olarak aldı. Daha sonra Abercrombie & Fitch ve Armani gibi dünyaca ünlü markalar için modellik yaparak eğlence sektöründe adını duyurmaya başladı.

Asıl çıkışını ise 2006 yılında vizyona giren Step Up (Sokak Dansı) filmiyle yaptı. Filmde canlandırdığı Tyler Gage karakteri yalnızca dünya çapında büyük ilgi görmekle kalmadı, aynı zamanda rol arkadaşı Jenna Dewan ile başlayan aşkının da ilk adımı oldu.

Step Up'ın ardından kariyeri adeta roket gibi yükseldi. G.I. Joe, 21 Jump Street, 22 Jump Street, The Vow, White House Down, Logan Lucky, Dog ve özellikle kendi hayat hikayesinden izler taşıyan Magic Mike serisiyle Hollywood'un en güvenilir gişe yıldızlarından biri haline geldi.

Sadece eğlenceli yapımlarla değil, Foxcatcher filmindeki olimpik güreşçi Mark Schultz performansıyla da oyunculuk yeteneğini kanıtladı. Son olarak Marvel evreninde yıllardır hayalini kurduğu Gambit karakterine hayat vermesi de hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Channing Tatum'un paylaşılan fotoğrafla yalnızca yaklaşık bir yıl içerisinde yaşadığı inanılmaz fiziksel dönüşümü gözler önüne serildi.

Channing Tatum'un paylaşılan fotoğrafla yalnızca yaklaşık bir yıl içerisinde yaşadığı inanılmaz fiziksel dönüşümü gözler önüne serildi.

İlk karede yaklaşık 109 kilo olan oyuncunun görünümü dikkat çekerken, ikinci karede ise adeta bambaşka biri vardı. Belirgin karın kasları, incelen yüz hatları ve çok daha düşük yağ oranıyla objektif karşısına geçen Tatum'un 78 kiloluk hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İki fotoğraf arasındaki farkı gören birçok kişi oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Bu dikkat çekici değişimin arkasında ise peş peşe çekilen iki farklı film bulunuyor.

Tatum, Josephine adlı psikolojik gerilim filmindeki karakteri için bilinçli olarak kilo alarak yaklaşık 109 kiloya ulaştı.

Çekimler tamamlandıktan hemen sonra bu kez gerçek bir suçluyu canlandıracağı Roofman filmi için yoğun bir hazırlık sürecine başladı. Filmde hayat verdiği Jeffrey Manchester karakterinin dar alanlarda saklanan, ince yapılı bir adam olması nedeniyle oyuncunun ciddi miktarda kilo vermesi gerekiyordu.

Başlangıçta hedefi yaklaşık 84 kiloya düşmekti. Ancak çekim temposunun yoğunluğu ve uyguladığı disiplinli program sonucunda kilosu 78'e kadar geriledi. Böylece yalnızca birkaç ay içerisinde toplam 31 kilo vermiş oldu.

Oyuncunun bu dönüşümü tamamen profesyonel ekip eşliğinde gerçekleşti.

Beslenme uzmanı, kişisel şef ve antrenörüyle çalışan Tatum'un uyguladığı program oldukça katıydı.

Programın temelinde aralıklı oruç bulunuyordu. Oyuncu her gün öğleden sonra saat 14.00-15.00'e kadar hiçbir şey yemediğini, günün geri kalanında ise yalnızca iki küçük öğün tükettiğini açıkladı.

Bu öğünlerde ağırlıklı olarak yağsız et, protein ve taze sebzelere yer verildi. Karbonhidrat tüketimi minimum seviyeye indirildi.

Antrenman tarafında ise hem ağırlık çalışmaları yaptı hem de uzun süreli düşük tempolu kardiyo egzersizleri uyguladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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