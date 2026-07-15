109 Kilodan 78 Kiloya Düştü: Bambaşka Birine Dönüştü! Channing Tatum Son Haliyle Hayrete Düşürdü

İlk karede yaklaşık 109 kilo olan oyuncunun görünümü dikkat çekerken, ikinci karede ise adeta bambaşka biri vardı. Belirgin karın kasları, incelen yüz hatları ve çok daha düşük yağ oranıyla objektif karşısına geçen Tatum'un 78 kiloluk hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İki fotoğraf arasındaki farkı gören birçok kişi oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Bu dikkat çekici değişimin arkasında ise peş peşe çekilen iki farklı film bulunuyor.

Tatum, Josephine adlı psikolojik gerilim filmindeki karakteri için bilinçli olarak kilo alarak yaklaşık 109 kiloya ulaştı.

Çekimler tamamlandıktan hemen sonra bu kez gerçek bir suçluyu canlandıracağı Roofman filmi için yoğun bir hazırlık sürecine başladı. Filmde hayat verdiği Jeffrey Manchester karakterinin dar alanlarda saklanan, ince yapılı bir adam olması nedeniyle oyuncunun ciddi miktarda kilo vermesi gerekiyordu.

Başlangıçta hedefi yaklaşık 84 kiloya düşmekti. Ancak çekim temposunun yoğunluğu ve uyguladığı disiplinli program sonucunda kilosu 78'e kadar geriledi. Böylece yalnızca birkaç ay içerisinde toplam 31 kilo vermiş oldu.

Oyuncunun bu dönüşümü tamamen profesyonel ekip eşliğinde gerçekleşti.

Beslenme uzmanı, kişisel şef ve antrenörüyle çalışan Tatum'un uyguladığı program oldukça katıydı.

Programın temelinde aralıklı oruç bulunuyordu. Oyuncu her gün öğleden sonra saat 14.00-15.00'e kadar hiçbir şey yemediğini, günün geri kalanında ise yalnızca iki küçük öğün tükettiğini açıkladı.

Bu öğünlerde ağırlıklı olarak yağsız et, protein ve taze sebzelere yer verildi. Karbonhidrat tüketimi minimum seviyeye indirildi.

Antrenman tarafında ise hem ağırlık çalışmaları yaptı hem de uzun süreli düşük tempolu kardiyo egzersizleri uyguladı.