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Süper Dadı'nın Buğra'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Süper Dadı'nın Buğra'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 11:06
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Bir döneme damga vuran Süper Dadı programının en çok konuşulan çocuklarından Buğra, yıllar sonra içerik üreticisi Ulaş Çoban'ın YouTube programına konuk oldu. Çocuk yaşta milyonlarca kişinin tanıdığı 'hırçın çocuk' olarak hafızalara kazınan Buğra, programın perde arkasını ve yaşadığı psikolojiyi anlattı.

Kaynak: Ulaş Çoban

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yYL7r...
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2000'li yılların en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Süper Dadı, sorun yaşadığı düşünülen çocukların aileleriyle birlikte ekranlara geldiği formatıyla uzun yıllar konuşulmuştu.

Programın en çok hafızalarda kalan isimlerinden biri ise kuşkusuz Buğra oldu.

Kardeşine vurduğu görüntüler, öfke nöbetleri ve evde yaşanan tartışmalar nedeniyle sosyal medyada yıllar boyunca 'Allahsız Buğra' lakabıyla anılan Buğra, internet kültürünün unutulmayan karakterlerinden biri haline geldi.

Aradan geçen yılların ardından ise hem görünümü hem de anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

İnternetin unutulmaz fenomenlerini ve televizyon tarihine damga vuran olayları araştıran içerikleriyle tanınan Ulaş Çoban, Buğra'ya ulaştı.

İnternetin unutulmaz fenomenlerini ve televizyon tarihine damga vuran olayları araştıran içerikleriyle tanınan Ulaş Çoban, Buğra'ya ulaştı.

İlk dikkat çeken detay ise son hali oldu.

Çocukluk yıllarındaki hırçın tavırlarından eser kalmayan Buğra'nın oldukça sakin, olgun ve mütevazı tavırları izleyenleri şaşırttı. 

Program boyunca en çok konuşulan açıklamalarından biri ise çocuk yaşta maruz kaldığı yorumlarla ilgiliydi.

Buğra, yıllarca sosyal medyada kendisine ağır hakaretler edildiğini, insanların onu yalnızca televizyonda gördükleri haliyle değerlendirdiğini söyledi.

Çocuk olduğu için kimsenin psikolojisini ya da ne yaşadığını sorgulamadığını belirten Buğra, en çok da bunun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Yıllarca internet ortamında hakkında yapılan paylaşımları gördüğünü söyleyen genç isim, artık bunlara eskisi kadar takılmadığını da dile getirdi.

Röportajın en dikkat çeken bölümü ise Süper Dadı hakkında yaptığı açıklamalar oldu.

Buğra'nın anlattıklarına göre programda yaşanan pek çok olay tamamen doğal gelişmiyordu.

Çekimler sırasında prodüksiyon ekibinin ve uzmanların zaman zaman çocukları yönlendirdiğini söyleyen Buğra, bazı sahnelerin daha dramatik görünmesi için tekrar tekrar çekildiğini anlattı.

Özellikle hafızalara kazınan öfke anlarının ve bazı tartışmaların kameralar önünde büyütüldüğünü ifade eden Buğra, o dönemde yaşadığı duyguların ise ekranlara yansıtıldığından çok farklı olduğunu söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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