Süper Dadı'nın Buğra'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

İlk dikkat çeken detay ise son hali oldu.

Çocukluk yıllarındaki hırçın tavırlarından eser kalmayan Buğra'nın oldukça sakin, olgun ve mütevazı tavırları izleyenleri şaşırttı.

Program boyunca en çok konuşulan açıklamalarından biri ise çocuk yaşta maruz kaldığı yorumlarla ilgiliydi.

Buğra, yıllarca sosyal medyada kendisine ağır hakaretler edildiğini, insanların onu yalnızca televizyonda gördükleri haliyle değerlendirdiğini söyledi.

Çocuk olduğu için kimsenin psikolojisini ya da ne yaşadığını sorgulamadığını belirten Buğra, en çok da bunun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Yıllarca internet ortamında hakkında yapılan paylaşımları gördüğünü söyleyen genç isim, artık bunlara eskisi kadar takılmadığını da dile getirdi.

Röportajın en dikkat çeken bölümü ise Süper Dadı hakkında yaptığı açıklamalar oldu.

Buğra'nın anlattıklarına göre programda yaşanan pek çok olay tamamen doğal gelişmiyordu.

Çekimler sırasında prodüksiyon ekibinin ve uzmanların zaman zaman çocukları yönlendirdiğini söyleyen Buğra, bazı sahnelerin daha dramatik görünmesi için tekrar tekrar çekildiğini anlattı.

Özellikle hafızalara kazınan öfke anlarının ve bazı tartışmaların kameralar önünde büyütüldüğünü ifade eden Buğra, o dönemde yaşadığı duyguların ise ekranlara yansıtıldığından çok farklı olduğunu söyledi.