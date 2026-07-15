Süper Dadı'nın Buğra'sı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yYL7r...
Bir döneme damga vuran Süper Dadı programının en çok konuşulan çocuklarından Buğra, yıllar sonra içerik üreticisi Ulaş Çoban'ın YouTube programına konuk oldu. Çocuk yaşta milyonlarca kişinin tanıdığı 'hırçın çocuk' olarak hafızalara kazınan Buğra, programın perde arkasını ve yaşadığı psikolojiyi anlattı.
Kaynak: Ulaş Çoban
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2000'li yılların en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Süper Dadı, sorun yaşadığı düşünülen çocukların aileleriyle birlikte ekranlara geldiği formatıyla uzun yıllar konuşulmuştu.
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İnternetin unutulmaz fenomenlerini ve televizyon tarihine damga vuran olayları araştıran içerikleriyle tanınan Ulaş Çoban, Buğra'ya ulaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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