Fenerbahçe'nin İki Milli Yıldızı Aşka Geldi! Hande Baladın ile Onuralp Bitim İlk Kez Birlikte Görüntülendi
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Fenerbahçe'nin milli yıldızları Hande Baladın ile Onuralp Bitim, bir süredir haklarında konuşulan aşk iddialarını adeta doğrulayan görüntülerle gündeme geldi. Bebek'te yan yana objektiflere yansıyan ikili, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Peki Hande Baladın ve Onuralp Bitim hakkındaki aşk iddiaları nasıl ortaya çıktı? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Yeni 100 Yıl Magazin
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Son yıllarda hem uluslararası başarıları hem de performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren Hande Baladın ve Onuralp Bitim, bu kez spor başarılarıyla değil özel hayatlarıyla gündemde.
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Günlerdir konuşulan aşk iddiaları, İstanbul Bebek'te çekilen yeni görüntülerle birlikte adeta doğrulanmış oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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