Fenerbahçe'nin İki Milli Yıldızı Aşka Geldi! Hande Baladın ile Onuralp Bitim İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Milli voleybolcu Hande Baladın, uzun yıllar Eczacıbaşı Dynavit formasıyla Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi. Güçlü hücumları, etkili servisleri ve kritik maçlardaki performansıyla 'Filenin Sultanları'nın değişmez oyuncuları arasında yer alan başarılı smaçör; 2023 Avrupa Şampiyonluğu, 2023 Milletler Ligi şampiyonluğu ve olimpiyatlarda elde edilen tarihi derecelerde önemli pay sahibi oldu.

2026 sezonu öncesinde kariyerinde yeni bir sayfa açan Baladın, Fenerbahçe Medicana'ya transfer olarak sarı-lacivertli ekibin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu. Milli yıldız, yeni takımında da şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer tarafta ise Türk basketbolunun önemli isimlerinden Onuralp Bitim bulunuyor.

Altyapısından yetiştiği basketbol kariyerinde Bursaspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen Bitim, gösterdiği başarılı performansın ardından NBA'in yolunu tuttu. Chicago Bulls forması giyerek dünyanın en prestijli basketbol liginde mücadele eden milli basketbolcu, Türkiye'ye dönüşünün ardından Fenerbahçe Beko kadrosuna katıldı.

Hem A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önemli parçalarından biri olan Bitim hem de Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Böylece iki milli sporcu da 2026 itibarıyla Fenerbahçe çatısı altında kariyerlerini sürdürüyor.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in isimleri ilk kez Haziran ayının son günlerinde birlikte anılmaya başladı.

İddiaya göre ikili, İstanbul Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yerken ve daha sonra birlikte yürüyüş yaparken görüldü. O görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, spor dünyasında yeni bir aşkın başladığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Ancak o dönemde ne Hande Baladın'dan ne de Onuralp Bitim'den herhangi bir açıklama geldi.