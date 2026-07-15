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Fenerbahçe'nin İki Milli Yıldızı Aşka Geldi! Hande Baladın ile Onuralp Bitim İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Fenerbahçe'nin İki Milli Yıldızı Aşka Geldi! Hande Baladın ile Onuralp Bitim İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 09:19
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Fenerbahçe'nin milli yıldızları Hande Baladın ile Onuralp Bitim, bir süredir haklarında konuşulan aşk iddialarını adeta doğrulayan görüntülerle gündeme geldi. Bebek'te yan yana objektiflere yansıyan ikili, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Peki Hande Baladın ve Onuralp Bitim hakkındaki aşk iddiaları nasıl ortaya çıktı? İşte tüm detaylar...

Kaynak: Yeni 100 Yıl Magazin

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Son yıllarda hem uluslararası başarıları hem de performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren Hande Baladın ve Onuralp Bitim, bu kez spor başarılarıyla değil özel hayatlarıyla gündemde.

Son yıllarda hem uluslararası başarıları hem de performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren Hande Baladın ve Onuralp Bitim, bu kez spor başarılarıyla değil özel hayatlarıyla gündemde.

Milli voleybolcu Hande Baladın, uzun yıllar Eczacıbaşı Dynavit formasıyla Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi. Güçlü hücumları, etkili servisleri ve kritik maçlardaki performansıyla 'Filenin Sultanları'nın değişmez oyuncuları arasında yer alan başarılı smaçör; 2023 Avrupa Şampiyonluğu, 2023 Milletler Ligi şampiyonluğu ve olimpiyatlarda elde edilen tarihi derecelerde önemli pay sahibi oldu.

2026 sezonu öncesinde kariyerinde yeni bir sayfa açan Baladın, Fenerbahçe Medicana'ya transfer olarak sarı-lacivertli ekibin en dikkat çeken hamlelerinden biri olmuştu. Milli yıldız, yeni takımında da şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer tarafta ise Türk basketbolunun önemli isimlerinden Onuralp Bitim bulunuyor.

Altyapısından yetiştiği basketbol kariyerinde Bursaspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen Bitim, gösterdiği başarılı performansın ardından NBA'in yolunu tuttu. Chicago Bulls forması giyerek dünyanın en prestijli basketbol liginde mücadele eden milli basketbolcu, Türkiye'ye dönüşünün ardından Fenerbahçe Beko kadrosuna katıldı.

Hem A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önemli parçalarından biri olan Bitim hem de Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Böylece iki milli sporcu da 2026 itibarıyla Fenerbahçe çatısı altında kariyerlerini sürdürüyor.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in isimleri ilk kez Haziran ayının son günlerinde birlikte anılmaya başladı.

İddiaya göre ikili, İstanbul Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yerken ve daha sonra birlikte yürüyüş yaparken görüldü. O görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, spor dünyasında yeni bir aşkın başladığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Ancak o dönemde ne Hande Baladın'dan ne de Onuralp Bitim'den herhangi bir açıklama geldi.

Günlerdir konuşulan aşk iddiaları, İstanbul Bebek'te çekilen yeni görüntülerle birlikte adeta doğrulanmış oldu.

@100yılmagazin'in görüntülerine göre, Hande Baladın ile Onuralp Bitim, bir bankamatik önünde birlikte görüntülendi.

Onuralp Bitim ATM'de işlem yaptığı sırada Hande Baladın'ın rujunu tazelediği anlar da kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çift, basın mensuplarını fark ettikleri anda ise kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Objektifleri görünce konuşmak istemeyen ikili, herhangi bir açıklama yapmadan hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı.

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öne sürülürken, Bebek'teki görüntüler ikili hakkındaki iddiaları güçlendiren en somut gelişme oldu.

Şu ana kadar ne başarılı voleybolcudan ne de milli basketbolcudan ilişkilerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak birlikte görüntülenmeleri, spor dünyasının en çok konuşulan yeni çiftlerinden biri oldukları yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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