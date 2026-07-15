Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Barbara Palvin, katıldıkları bir etkinlikte Dylan Sprouse'u sıraya kaynak yaptığı gerekçesiyle takılmış, o an ikili için yıllar sonra anlatacakları tatlı bir anıya dönüşmüştü.

Bu karşılaşmadan etkilenen Dylan Sprouse, daha sonra Barbara'ya Instagram üzerinden mesaj attı. Ancak işler sandığı kadar hızlı ilerlemedi. Çünkü ünlü model, o dönemde hayatında kimseyi istemediğini söyleyerek bu mesaja tam altı ay boyunca cevap vermedi. Dylan ise vazgeçmedi.

Barbara'nın aylar sonra attığı tek bir mesaj, ikisinin hayatını tamamen değiştirdi. Sohbet etmeye başlayan çift kısa sürede birbirlerini daha yakından tanıdı ve 2018 yılında ilişkilerini resmen duyurdu.

İlişkilerinin ilk günlerinden itibaren doğal tavırları, birbirleriyle dalga geçmekten çekinmemeleri ve samimi halleri sayesinde sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden biri oldular. Magazin gündeminde sık sık yer alsalar da ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler.

Yaklaşık beş yıl süren mutlu birlikteliklerinin ardından Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, 2023 yılında nişanlandıklarını duyurdu. Ancak hayranlarını asıl şaşırtan gelişme bundan çok kısa süre sonra geldi.

Çift, 15 Temmuz 2023 tarihinde Barbara Palvin'in memleketi Macaristan'da dünyaevine girdi.

Düğün için seçtikleri kilisenin ise çift açısından çok özel bir anlamı vardı. Barbara'nın anne ve babası da tam 34 yıl önce aynı kilisede evlenmişti. Böylece ünlü model, aile geleneğini devam ettirmeyi tercih etti.

Nikahın ardından Barbara'nın ailesine ait kır evinde yaklaşık 115 kişinin katıldığı samimi bir düğün organizasyonu düzenlendi.