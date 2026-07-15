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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 08:47
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Moda dünyasının en gözde isimlerinden Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse'un yıllardır hayranlıkla takip edilen aşkı, 2023 yılında evlilikle taçlanmıştı. İlk bebeklerini bekleyen ünlü çift, şimdi de bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak sevenlerini heyecanlandırdı. Gelin, Instagram'da başlayan bu romantik hikayeden düğünlerine ve son olarak gelen cinsiyet açıklamasına kadar tüm detaylara birlikte bakalım!

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Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un hikayesi aslında oldukça sıra dışı bir şekilde başladı.

Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un hikayesi aslında oldukça sıra dışı bir şekilde başladı.

Barbara Palvin, katıldıkları bir etkinlikte Dylan Sprouse'u sıraya kaynak yaptığı gerekçesiyle takılmış, o an ikili için yıllar sonra anlatacakları tatlı bir anıya dönüşmüştü.

Bu karşılaşmadan etkilenen Dylan Sprouse, daha sonra Barbara'ya Instagram üzerinden mesaj attı. Ancak işler sandığı kadar hızlı ilerlemedi. Çünkü ünlü model, o dönemde hayatında kimseyi istemediğini söyleyerek bu mesaja tam altı ay boyunca cevap vermedi. Dylan ise vazgeçmedi.

Barbara'nın aylar sonra attığı tek bir mesaj, ikisinin hayatını tamamen değiştirdi. Sohbet etmeye başlayan çift kısa sürede birbirlerini daha yakından tanıdı ve 2018 yılında ilişkilerini resmen duyurdu.

İlişkilerinin ilk günlerinden itibaren doğal tavırları, birbirleriyle dalga geçmekten çekinmemeleri ve samimi halleri sayesinde sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden biri oldular. Magazin gündeminde sık sık yer alsalar da ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler.

Yaklaşık beş yıl süren mutlu birlikteliklerinin ardından Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, 2023 yılında nişanlandıklarını duyurdu. Ancak hayranlarını asıl şaşırtan gelişme bundan çok kısa süre sonra geldi.

Çift, 15 Temmuz 2023 tarihinde Barbara Palvin'in memleketi Macaristan'da dünyaevine girdi.

Düğün için seçtikleri kilisenin ise çift açısından çok özel bir anlamı vardı. Barbara'nın anne ve babası da tam 34 yıl önce aynı kilisede evlenmişti. Böylece ünlü model, aile geleneğini devam ettirmeyi tercih etti.

Nikahın ardından Barbara'nın ailesine ait kır evinde yaklaşık 115 kişinin katıldığı samimi bir düğün organizasyonu düzenlendi.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, mayıs ayında yaptıkları ortak sosyal medya paylaşımıyla ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, mayıs ayında yaptıkları ortak sosyal medya paylaşımıyla ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Paylaşımda ultrason görüntülerine de yer veren ikili, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Hamilelik haberi dünya basınında geniş yankı uyandırırken çift, kısa süre sonra Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda birlikte görüntülendi.

Barbara Palvin'in belirginleşen hamile karnı objektiflere yansırken tercih ettiği bebek mavisi elbise sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Pek çok kişi bu tercihin bebeğin cinsiyetine gönderme olduğunu düşünerek erkek bebek beklediklerini iddia etti.

Ancak gerçek çok farklı çıktı.

Çift, 14 Temmuz 2026 tarihinde Dylan Sprouse'un yeni başlayan Wildmen podcast'inin ilk bölümünde merak edilen soruya ilk kez yanıt verdi.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, ilk çocuklarının kız olacağını resmen açıkladı.

Henüz isim konusunda karar vermediklerini söyleyen ikili, şimdilik bebeklerine İtalyanca 'prenses' anlamına gelen 'Principessa' lakabıyla seslendiklerini anlattı.

Podcast sırasında oldukça duygusal açıklamalar yapan Dylan Sprouse, bir kız babası olacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek gelecekte kızıyla yapacağı çay partilerini şimdiden hayal ettiğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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