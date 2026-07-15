Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
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Moda dünyasının en gözde isimlerinden Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse'un yıllardır hayranlıkla takip edilen aşkı, 2023 yılında evlilikle taçlanmıştı. İlk bebeklerini bekleyen ünlü çift, şimdi de bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak sevenlerini heyecanlandırdı. Gelin, Instagram'da başlayan bu romantik hikayeden düğünlerine ve son olarak gelen cinsiyet açıklamasına kadar tüm detaylara birlikte bakalım!
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Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un hikayesi aslında oldukça sıra dışı bir şekilde başladı.
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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, mayıs ayında yaptıkları ortak sosyal medya paylaşımıyla ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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