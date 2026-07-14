article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 13:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarında hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yıllar içinde yaptığı cesur imaj değişiklikleriyle de sık sık gündeme geldi. Özellikle Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, son dönemde tercih ettiği sarışın imajıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Son olarak katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Fettahoğlu, fit görünümü ve yenilenen tarzıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: Snobmagazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarının en başarılı oyuncularından biri olan Nur Fettahoğlu, yıllardır yer aldığı birbirinden iddialı projelerle adından söz ettiriyor.

Türk televizyonlarının en başarılı oyuncularından biri olan Nur Fettahoğlu, yıllardır yer aldığı birbirinden iddialı projelerle adından söz ettiriyor.

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında başlayan Fettahoğlu, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınırken, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mahidevran Sultan rolüyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Ardından Kardeş Çocukları, Babil, Yabani ve Fi gibi birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle oyunculuk yelpazesini gözler önüne serdi.

Nur Fettahoğlu, kariyeri boyunca yalnızca performansıyla değil, karakterleri için yaptığı cesur imaj değişiklikleriyle de sık sık gündeme geldi.

Yıllarca koyu kahve tonlarındaki saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, özellikle Muhteşem Yüzyıl döneminde uzun ve koyu saçlarıyla özdeşleşmişti. Dizinin ardından yeni projeleri için saçlarını kısaltıp kahkül kestiren Fettahoğlu, daha modern bir görünüme kavuşmuştu.

Daha sonra Bozkır dizisindeki karakteri için daha doğal ve sade bir stile yönelen başarılı oyuncu, her rolünde farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmayı tercih etti.

Oyuncunun bugüne kadarki en çok konuşulan değişimi ise geçtiğimiz yıl gerçekleşti.

Yabani dizisinin ardından saçlarını tamamen sarıya boyatan Nur Fettahoğlu, adeta bambaşka birine dönüştü.

Yabani dizisinin ardından saçlarını tamamen sarıya boyatan Nur Fettahoğlu, adeta bambaşka birine dönüştü.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından takipçileri ikiye bölündü. Bazı hayranları sarışın halini oldukça modern ve zarif bulurken, bazıları ise oyuncunun yıllardır alışılan koyu saçlarının kendisine daha çok yakıştığını savundu.

Fettahoğlu ise yaptığı açıklamalarda yeni görünümünü severek kullandığını belirterek sarışın imajına bir süre daha devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Başarılı oyuncu, son olarak Snobmagazin'in objektiflerine yansıdı.

Beyaz atletini yine beyaz midi etekle kombinleyen, siyah ince kemeri ve sade takılarıyla şıklığını tamamlayan Nur Fettahoğlu, son haliyle dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın