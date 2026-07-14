Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu!
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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarında hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yıllar içinde yaptığı cesur imaj değişiklikleriyle de sık sık gündeme geldi. Özellikle Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, son dönemde tercih ettiği sarışın imajıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Son olarak katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Fettahoğlu, fit görünümü ve yenilenen tarzıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kaynak: Snobmagazin
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Türk televizyonlarının en başarılı oyuncularından biri olan Nur Fettahoğlu, yıllardır yer aldığı birbirinden iddialı projelerle adından söz ettiriyor.
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Yabani dizisinin ardından saçlarını tamamen sarıya boyatan Nur Fettahoğlu, adeta bambaşka birine dönüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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