Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu!

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında başlayan Fettahoğlu, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınırken, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mahidevran Sultan rolüyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Ardından Kardeş Çocukları, Babil, Yabani ve Fi gibi birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle oyunculuk yelpazesini gözler önüne serdi.

Nur Fettahoğlu, kariyeri boyunca yalnızca performansıyla değil, karakterleri için yaptığı cesur imaj değişiklikleriyle de sık sık gündeme geldi.

Yıllarca koyu kahve tonlarındaki saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, özellikle Muhteşem Yüzyıl döneminde uzun ve koyu saçlarıyla özdeşleşmişti. Dizinin ardından yeni projeleri için saçlarını kısaltıp kahkül kestiren Fettahoğlu, daha modern bir görünüme kavuşmuştu.

Daha sonra Bozkır dizisindeki karakteri için daha doğal ve sade bir stile yönelen başarılı oyuncu, her rolünde farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmayı tercih etti.

Oyuncunun bugüne kadarki en çok konuşulan değişimi ise geçtiğimiz yıl gerçekleşti.