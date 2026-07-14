article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha 17 Dizisinde Sürpriz İsim: Çağdaş Onur Öztürk'ün Oğlu İlk Kez Kamera Karşısına Geçti

Daha 17 Dizisinde Sürpriz İsim: Çağdaş Onur Öztürk'ün Oğlu İlk Kez Kamera Karşısına Geçti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 11:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin yaz sezonunda büyük ses getiren dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi kadar kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Reytinglerde başarılı bir grafik çizen ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen dizinin son bölümüne ise izleyicileri şaşırtan tatlı bir sürpriz damga vurdu. Dizide Serhat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün oğlu, ilk kez kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran yapımlarından Daha 17, yayınlandığı ilk günden bu yana hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran yapımlarından Daha 17, yayınlandığı ilk günden bu yana hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Pastel Film imzası taşıyan gençlik ve dram dizisi, çocukluğunu yetiştirme yurtlarında geçiren Aras'ın yıllar sonra kardeşinin yaşadığını öğrenmesiyle başlayan etkileyici hikayesini ekrana taşıyor. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek ve Cemal Toktaş gibi başarılı isimleri buluşturan yapım, her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Dizinin son bölümüne ise izleyicileri hem şaşırtan hem de gülümseten tatlı bir sürpriz damga vurdu.

Daha 17'nin yayınlanan son bölümünde, Deniz ve Teoman karakterlerinin yollarının kesiştiği duygusal sahnede kısa süreliğine ekrana gelen mendil satan küçük çocuk izleyicilerin dikkatini çekti.

Daha 17'nin yayınlanan son bölümünde, Deniz ve Teoman karakterlerinin yollarının kesiştiği duygusal sahnede kısa süreliğine ekrana gelen mendil satan küçük çocuk izleyicilerin dikkatini çekti.

Bölümün ardından ortaya çıkan detay ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. O küçük çocuk, dizide Serhat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün oğlu çıktı.

Kısa sahnesine rağmen doğal tavırlarıyla dikkat çeken küçük oyuncu, izleyicilerden de tam not aldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, sahneyi izledikten sonra küçük oyuncunun kim olduğunu merak ederken, gerçek ortaya çıkınca yorumlar peş peşe geldi.

Babasının rol aldığı dizide kamera karşısına geçen minik isim, böylece oyunculuk kariyerine de ilk adımını atmış oldu.

Oğlunun ilk oyunculuk deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Çağdaş Onur Öztürk de heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu, oğlunun yer aldığı kareyi 'Yeni bir aktör doğuyor.' notuyla paylaşarak duyduğu gururu dile getirdi.

Küçük oyuncunun performansı kadar fiziksel benzerliği de sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın