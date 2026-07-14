Daha 17 Dizisinde Sürpriz İsim: Çağdaş Onur Öztürk'ün Oğlu İlk Kez Kamera Karşısına Geçti

Bölümün ardından ortaya çıkan detay ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. O küçük çocuk, dizide Serhat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün oğlu çıktı.

Kısa sahnesine rağmen doğal tavırlarıyla dikkat çeken küçük oyuncu, izleyicilerden de tam not aldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, sahneyi izledikten sonra küçük oyuncunun kim olduğunu merak ederken, gerçek ortaya çıkınca yorumlar peş peşe geldi.

Babasının rol aldığı dizide kamera karşısına geçen minik isim, böylece oyunculuk kariyerine de ilk adımını atmış oldu.

Oğlunun ilk oyunculuk deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Çağdaş Onur Öztürk de heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu, oğlunun yer aldığı kareyi 'Yeni bir aktör doğuyor.' notuyla paylaşarak duyduğu gururu dile getirdi.

Küçük oyuncunun performansı kadar fiziksel benzerliği de sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.