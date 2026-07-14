Daha 17 Dizisinde Sürpriz İsim: Çağdaş Onur Öztürk'ün Oğlu İlk Kez Kamera Karşısına Geçti
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Kanal D'nin yaz sezonunda büyük ses getiren dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi kadar kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Reytinglerde başarılı bir grafik çizen ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen dizinin son bölümüne ise izleyicileri şaşırtan tatlı bir sürpriz damga vurdu. Dizide Serhat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün oğlu, ilk kez kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran yapımlarından Daha 17, yayınlandığı ilk günden bu yana hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Daha 17'nin yayınlanan son bölümünde, Deniz ve Teoman karakterlerinin yollarının kesiştiği duygusal sahnede kısa süreliğine ekrana gelen mendil satan küçük çocuk izleyicilerin dikkatini çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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