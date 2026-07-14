Manifest'i Hedef Aldığı İddia Edilmişti: Dilan Çıtak'tan O Sözlere Dair Açıklama Geldi!
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İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak, son günlerde sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında Manifest grubu hakkında kullandığı iddia edilen ifadelerle gündeme oturdu. Sanatçıların kazançlarını toplumsal faydaya dönüştürmesi gerektiğini savunan Çıtak'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Manifest hayranlarından peş peşe tepkiler geldi. Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak, son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Dilan Çıtak, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında sanat dünyasında yüksek gelir elde eden isimlerin sosyal sorumluluk projelerine daha fazla destek vermesi gerektiğini savundu.
Eleştirilerin çığ gibi büyümesi üzerine ünlü şarkıcı yeni bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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