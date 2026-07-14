Manifest'i Hedef Aldığı İddia Edilmişti: Dilan Çıtak'tan O Sözlere Dair Açıklama Geldi!

Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından hem yazılı hem de videolu bir açıklama yayımlayarak gündem olan görüntülerin bağlamından koparıldığını savundu.

Tepkisini sert sözlerle dile getiren şarkıcı, asıl amacının hayvan haklarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

'Etkileşim için atılmış başlıklara itibar etmeyin ya.

Dün yaptığım konuşmada sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Fakat konuşmanın bir kısmı kesilip sadece tıklanacak bir başlık oluşturulmuş.

Benim söylediğim şey çok netti: Bugün milyonlar kazanan, büyük konserler veren ve geniş kitlelere ulaşan sanatçıların sokak hayvanları konusunda da daha görünür bir sorumluluk almasını görmek isteriz ama göremiyoruz.

Konuşmamın devamında bu konuda örnek usta büyüklerimizden de bahsettim. Ama o kısımlar nedense haber yapılmamış. Çünkü amaç gerçeği aktarmak değil, gündem yaratmak olmuş.

Lütfen söylediklerimi çarpıtarak başlıklar atıp insanları birbirine karşı kışkırtmayın.

Ben girl band'imizi gayet severek, beğenerek dinliyorum. Sadece dün karşıma çok fazla hayvan katledilme videosu çıktı ve kimsenin umurunda değil, herkes bir festivale odaklanmış diye kendi kendime içerledim, hatta ağladım. Bu tamamen hayvanlara olan hassasiyetim ve 'Hadi şu hayvanlara ses olalım.' çağrısıydı.'