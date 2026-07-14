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Manifest'i Hedef Aldığı İddia Edilmişti: Dilan Çıtak'tan O Sözlere Dair Açıklama Geldi!

Manifest'i Hedef Aldığı İddia Edilmişti: Dilan Çıtak'tan O Sözlere Dair Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 09:37
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İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak, son günlerde sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında Manifest grubu hakkında kullandığı iddia edilen ifadelerle gündeme oturdu. Sanatçıların kazançlarını toplumsal faydaya dönüştürmesi gerektiğini savunan Çıtak'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Manifest hayranlarından peş peşe tepkiler geldi. Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak, son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak, son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Hayvan hakları konusunda yıllardır aktif şekilde çalışmalar yürüten, sokak hayvanları için düzenlediği yardım kampanyaları ve yaptığı bağışlarla bilinen Çıtak, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerle tartışmaların odağına yerleşti. Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest hakkında söylediği iddia edilen sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, gelen yoğun eleştirilerin ardından ünlü şarkıcı sessizliğini bozarak açıklama yapmak zorunda kaldı.

Dilan Çıtak, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında sanat dünyasında yüksek gelir elde eden isimlerin sosyal sorumluluk projelerine daha fazla destek vermesi gerektiğini savundu.

Konuşması sırasında örnek olarak ise son dönemin yükselen gruplarından Manifest'i gösterdi.

Canlı yayında kullandığı ifadelerde grubun başarısını teslim eden Çıtak, buna rağmen kazandıkları gelirlerin toplumsal faydaya dönüşmediğini düşündüğünü dile getirdi.

'Yaldır yaldır bir kız grubunun konserine gidiliyor. Bu kızlar çok yetenekli ama abi bir hayır işleyin ya.'

Sözlerinin devamında ise kendi konserlerinin az olmasına rağmen zamanını barınaklardaki hayvanlara yardım etmek için harcadığını söyleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

'Ben şu an delicesine konsere gitmeyerek bugün barınaklara, yardıma muhtaç, gözleri kör kedilere yardım etmeye çalışıyorum. Olmayan konserlerimle... Ama biz bu insanlara milyonlar kazandırıyoruz, hiçbir şekilde bu halka bir dönüş sağladıklarını ben görmüyorum.'

Canlı yayından paylaşılan kısa videoların ardından Dilan Çıtak, özellikle Manifest hayranlarının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, genç müzik grubunu hedef almasının doğru olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise sanatçıların yardım faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanmak zorunda olmadığını dile getirdi.

Eleştirilerin çığ gibi büyümesi üzerine ünlü şarkıcı yeni bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Eleştirilerin çığ gibi büyümesi üzerine ünlü şarkıcı yeni bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından hem yazılı hem de videolu bir açıklama yayımlayarak gündem olan görüntülerin bağlamından koparıldığını savundu.

Tepkisini sert sözlerle dile getiren şarkıcı, asıl amacının hayvan haklarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

'Etkileşim için atılmış başlıklara itibar etmeyin ya.

Dün yaptığım konuşmada sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Fakat konuşmanın bir kısmı kesilip sadece tıklanacak bir başlık oluşturulmuş.

Benim söylediğim şey çok netti: Bugün milyonlar kazanan, büyük konserler veren ve geniş kitlelere ulaşan sanatçıların sokak hayvanları konusunda da daha görünür bir sorumluluk almasını görmek isteriz ama göremiyoruz.

Konuşmamın devamında bu konuda örnek usta büyüklerimizden de bahsettim. Ama o kısımlar nedense haber yapılmamış. Çünkü amaç gerçeği aktarmak değil, gündem yaratmak olmuş.

Lütfen söylediklerimi çarpıtarak başlıklar atıp insanları birbirine karşı kışkırtmayın.

Ben girl band'imizi gayet severek, beğenerek dinliyorum. Sadece dün karşıma çok fazla hayvan katledilme videosu çıktı ve kimsenin umurunda değil, herkes bir festivale odaklanmış diye kendi kendime içerledim, hatta ağladım. Bu tamamen hayvanlara olan hassasiyetim ve 'Hadi şu hayvanlara ses olalım.' çağrısıydı.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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