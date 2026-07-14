Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Aktürkoğlu İlk Kez Anne Baba Oldu! Kızlarına Verdikleri İsim ve Anlamı Dikkat Çekti

Futbol kariyerinde attığı başarılı adımlarla Avrupa'ya uzanan yıldız oyuncu, geçtiğimiz yıl hayatını çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile birleştirmişti. Gözlerden uzak, sade bir evlilik yaşamayı tercih eden çift, evliliklerinin ardından gelen bebek haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Şimdi ise ilk çocuklarını kucaklarına alan Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, kızlarına verdikleri isimle gündeme geldi.

Özel hayatını her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Kerem Aktürkoğlu, 2024 yılının sonunda çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı.

Çift, gösterişli organizasyonlar yerine ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir töreni tercih ederek 30 Mayıs 2025 tarihinde Sapanca'da dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, evliliklerinin üzerinden çok geçmeden ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Hamilelik haberi magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi.