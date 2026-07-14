Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Aktürkoğlu İlk Kez Anne Baba Oldu! Kızlarına Verdikleri İsim ve Anlamı Dikkat Çekti
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sevenlerinin yakın takibinde. Geçtiğimiz yıl çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile sade bir törenle dünyaevine giren yıldız futbolcu, kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle büyük mutluluk yaşamıştı. İlk çocuklarını kucaklarına alan çift, kız bebeklerine verdikleri isimle de gündem oldu. Peki Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Aktürkoğlu'nun kızlarının adı ne? Seçtikleri isim ne anlama geliyor?
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Milli futbol takımının başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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13 Temmuz 2026'da bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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