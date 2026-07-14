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Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Aktürkoğlu İlk Kez Anne Baba Oldu! Kızlarına Verdikleri İsim ve Anlamı Dikkat Çekti

Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Aktürkoğlu İlk Kez Anne Baba Oldu! Kızlarına Verdikleri İsim ve Anlamı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 11:00
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sevenlerinin yakın takibinde. Geçtiğimiz yıl çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile sade bir törenle dünyaevine giren yıldız futbolcu, kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle büyük mutluluk yaşamıştı. İlk çocuklarını kucaklarına alan çift, kız bebeklerine verdikleri isimle de gündem oldu. Peki Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Aktürkoğlu'nun kızlarının adı ne? Seçtikleri isim ne anlama geliyor?

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Milli futbol takımının başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Milli futbol takımının başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, son yıllarda yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Futbol kariyerinde attığı başarılı adımlarla Avrupa'ya uzanan yıldız oyuncu, geçtiğimiz yıl hayatını çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile birleştirmişti. Gözlerden uzak, sade bir evlilik yaşamayı tercih eden çift, evliliklerinin ardından gelen bebek haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Şimdi ise ilk çocuklarını kucaklarına alan Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, kızlarına verdikleri isimle gündeme geldi.

Özel hayatını her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Kerem Aktürkoğlu, 2024 yılının sonunda çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı.

Çift, gösterişli organizasyonlar yerine ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir töreni tercih ederek 30 Mayıs 2025 tarihinde Sapanca'da dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, evliliklerinin üzerinden çok geçmeden ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Hamilelik haberi magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi.

13 Temmuz 2026'da bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

13 Temmuz 2026'da bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan Kerem ve Ceren Aktürkoğlu çifti, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Aktürkoğlu çifti, kızlarına Eflin adını verdi.

Farsça kökenli olduğu kabul edilen Eflin ismi, cennete açılan kapı, cennet ırmaklarından biri anlamına geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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