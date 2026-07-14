Can Polat'ın Ölümünün Ardından Sessizliğini Bozdu: Engin Polat'tan Dikkat Çeken Açıklama
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Polat ailesi, geçtiğimiz ay yaşanan silahlı saldırının acısını yaşamaya devam ediyor. Engin Polat ve Dilan Polat'ın uzun yıllardır hem yakın koruması hem de aile fertlerinden biri olan Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Günlerce Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından gözler Polat ailesine çevrilirken, yaşanan trajedinin ardından Dilan Polat'ın psikolojik olarak büyük bir çöküş yaşadığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Engin Polat ise kuzeninin vefatının 40. gününde yaptığı kapsamlı açıklamayla ilk kez yaşananlara dair konuştu.
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3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat, yalnızca Engin Polat'ın kuzeni değil, aynı zamanda yıllardır ailenin yakın koruması ve şoförü olarak görev yapan en güvendiği isimlerden biriydi.
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Engin Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı acıyı dile getirmiş, kuzeni Can Polat için dua istemişti.
Engin Polat, açıklamasının devamında yaklaşık altı aydır ailelerine yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını düşündüklerini belirterek Çeşme tatiline korumasız gitme kararını bizzat kendisinin aldığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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