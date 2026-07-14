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Can Polat'ın Ölümünün Ardından Sessizliğini Bozdu: Engin Polat'tan Dikkat Çeken Açıklama

Can Polat'ın Ölümünün Ardından Sessizliğini Bozdu: Engin Polat'tan Dikkat Çeken Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 10:22
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Polat ailesi, geçtiğimiz ay yaşanan silahlı saldırının acısını yaşamaya devam ediyor. Engin Polat ve Dilan Polat'ın uzun yıllardır hem yakın koruması hem de aile fertlerinden biri olan Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Günlerce Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından gözler Polat ailesine çevrilirken, yaşanan trajedinin ardından Dilan Polat'ın psikolojik olarak büyük bir çöküş yaşadığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Engin Polat ise kuzeninin vefatının 40. gününde yaptığı kapsamlı açıklamayla ilk kez yaşananlara dair konuştu.

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3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat, yalnızca Engin Polat'ın kuzeni değil, aynı zamanda yıllardır ailenin yakın koruması ve şoförü olarak görev yapan en güvendiği isimlerden biriydi.

3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat, yalnızca Engin Polat'ın kuzeni değil, aynı zamanda yıllardır ailenin yakın koruması ve şoförü olarak görev yapan en güvendiği isimlerden biriydi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialara göre zanlı, asıl hedefinin Engin Polat olduğunu, ancak planını gerçekleştiremeyince Can Polat'ı vurduğunu öne sürdü. Yine soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde, saldırganın Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarındaki anlık konum bilgilerinden faydalanarak bölgeye ulaştığını iddia ettiği öğrenildi.

Can Polat'ın hayatını kaybettiği saldırının ardından Polat ailesi oldukça zor günler geçirdi.

Yaşanan olay sonrası Dilan Polat'ın psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığı, bir süre hastanede tedavi altına alındığı ve daha sonra taburcu edildiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına da resmi erişim engeli uygulanmıştı.

Engin Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı acıyı dile getirmiş, kuzeni Can Polat için dua istemişti.

Can Polat'ın vefatının ardından ilk kez kapsamlı bir açıklama yapan Engin Polat, kamuoyunda günlerdir konuşulan 'konum paylaşımı' tartışmalarına da açıklık getirdi.

Paylaşımına, 'Kardeşlerim, yaşanan olayla ilgili ilk ve son kez açıklama yapacağım.' sözleriyle başlayan Polat, Can Polat'ın ölümünden sonra bazı medya organlarının ve sosyal medya kullanıcılarının Dilan Polat'ın paylaşımlarını sorumlu tuttuğunu ancak gerçeğin böyle olmadığını söyledi.

Engin Polat, aile güvenliğiyle ilgili tüm kararların kendisi tarafından alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Ailemizin güvenliğiyle ilgili alınacak tedbirlere, korumaların nerede ve ne şekilde görev yapacağına, ayrıca anlık konum paylaşımlarının yapılıp yapılmayacağına ben karar veririm. Dilan bu konuların hiçbirine hâkim değildir; ailemize yönelik bir tehdit olup olmadığını da bilemez.'

Engin Polat, açıklamasının devamında yaklaşık altı aydır ailelerine yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını düşündüklerini belirterek Çeşme tatiline korumasız gitme kararını bizzat kendisinin aldığını açıkladı.

Engin Polat, açıklamasının devamında yaklaşık altı aydır ailelerine yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını düşündüklerini belirterek Çeşme tatiline korumasız gitme kararını bizzat kendisinin aldığını açıkladı.

Sadece Dilan Polat'ın değil, kendisinin ve diğer aile bireylerinin de tatil boyunca anlık konum paylaşımları yaptığını söyleyen Polat, bu kararların tamamının kendi bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.

Engin Polat'ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise eşini hedef alan eleştirilere verdiği yanıt oldu.

Polat, yaşanan süreçte herhangi bir hata ya da ihmal bulunuyorsa bunun sorumluluğunu tamamen üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Eğer burada bir ihmal ya da hata varsa bunun sorumluluğu tamamen bana aittir. Hiç kimsenin, özellikle de eşimin bu konuda suçlanmasını kabul etmiyorum.'

Açıklamasının sonunda yaşadıkları acının kendileri için çok ağır bir imtihan olduğunu söyleyen Engin Polat, kardeşi olarak gördüğü Can Polat için dua istedi.

'Ancak hepimiz Müslüman bir toplumun fertleri olarak biliriz ki ecel ne bir saniye geri kalır ne de bir saniye ileri gider. Demek ki Rabbim bize böyle ağır bir imtihanı takdir etmiş.'

Polat, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

'Rabbim kardeşime rahmetiyle muamele eylesin, mekanını cennet eylesin. Bizlere de bu acıyı sabırla taşımayı ve zorluklarımızı kolaylaştırmayı nasip etsin. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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