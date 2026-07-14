Can Polat'ın Ölümünün Ardından Sessizliğini Bozdu: Engin Polat'tan Dikkat Çeken Açıklama

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialara göre zanlı, asıl hedefinin Engin Polat olduğunu, ancak planını gerçekleştiremeyince Can Polat'ı vurduğunu öne sürdü. Yine soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde, saldırganın Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarındaki anlık konum bilgilerinden faydalanarak bölgeye ulaştığını iddia ettiği öğrenildi.

Can Polat'ın hayatını kaybettiği saldırının ardından Polat ailesi oldukça zor günler geçirdi.

Yaşanan olay sonrası Dilan Polat'ın psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığı, bir süre hastanede tedavi altına alındığı ve daha sonra taburcu edildiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına da resmi erişim engeli uygulanmıştı.