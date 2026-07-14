Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Son Hali Gündem Oldu! Annesine Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı
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Polat ailesi, son haftalarda peş peşe yaşadıkları acı olaylarla gündemden düşmüyor. Ailenin yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, Polat ailesini derinden sarsmıştı. Yaşanan trajedinin ardından psikolojik olarak zor günler geçiren Dilan Polat'ın bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkarken, Engin Polat da günler süren sessizliğini bozarak yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından bu kez çiftin büyük kızları Nilda Polat, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve uzun yıllardır ailelerinin korumalığını yapan Can Polat yaşamını yitirdi.
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Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntülerde Nilda Polat'ın büyümüş hali kısa sürede gündem olmayı başardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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