Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Son Hali Gündem Oldu! Annesine Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Polat ailesi de büyük bir yas sürecine girdi. Özellikle Dilan Polat'ın yaşadığı travma uzun süre konuşuldu. Psikolojik olarak büyük bir çöküş yaşayan fenomen isim bir süre hastanede tedavi altına alınırken, taburcu olduktan sonra evine dönmüştü.

Bu süreçte Engin Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem eşine yöneltilen eleştirilere yanıt vermiş hem de yaşanan olayla ilgili sorumluluğu üstlendiğini açıklamıştı.

Ailenin yaşadığı zorlu sürecin ardından gündeme gelen isimlerden biri de çiftin büyük kızları Nilda Polat oldu.