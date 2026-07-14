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Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Son Hali Gündem Oldu! Annesine Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı

Dilan Polat'ın Kızı Nilda'nın Son Hali Gündem Oldu! Annesine Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 12:37
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Polat ailesi, son haftalarda peş peşe yaşadıkları acı olaylarla gündemden düşmüyor. Ailenin yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, Polat ailesini derinden sarsmıştı. Yaşanan trajedinin ardından psikolojik olarak zor günler geçiren Dilan Polat'ın bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkarken, Engin Polat da günler süren sessizliğini bozarak yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından bu kez çiftin büyük kızları Nilda Polat, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve uzun yıllardır ailelerinin korumalığını yapan Can Polat yaşamını yitirdi.

3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve uzun yıllardır ailelerinin korumalığını yapan Can Polat yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Polat ailesi de büyük bir yas sürecine girdi. Özellikle Dilan Polat'ın yaşadığı travma uzun süre konuşuldu. Psikolojik olarak büyük bir çöküş yaşayan fenomen isim bir süre hastanede tedavi altına alınırken, taburcu olduktan sonra evine dönmüştü.

Bu süreçte Engin Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem eşine yöneltilen eleştirilere yanıt vermiş hem de yaşanan olayla ilgili sorumluluğu üstlendiğini açıklamıştı.

Ailenin yaşadığı zorlu sürecin ardından gündeme gelen isimlerden biri de çiftin büyük kızları Nilda Polat oldu.

Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntülerde Nilda Polat'ın büyümüş hali kısa sürede gündem olmayı başardı.

Bir dönem küçük yaşta tanınan Nilda'nın artık genç bir kız olması sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Paylaşımların altına, 'Zaman ne çabuk geçmiş', 'Bir anda büyümüş' ve 'Kocaman olmuş' yorumları yağdı.

Ancak en çok konuşulan detay Nilda Polat'ın fiziksel değişimi değil, annesi Dilan Polat'a olan benzerliği oldu. Takipçiler özellikle göz yapısı, yüz hatları, gülüşü ve mimiklerinin Dilan Polat'ın gençlik yıllarını andırdığını dile getirdi. Sosyal medyada kısa sürede 'Annesinin kopyası olmuş', 'Aynı Dilan Polat', 'Resmen gençliği' ve 'İkiz gibiler' yorumları öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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