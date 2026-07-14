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Nihat Kahveci Hakkındaki Şiddet İddialarının Ardından Eşi Sessizliğini Bozdu!

Nihat Kahveci Hakkındaki Şiddet İddialarının Ardından Eşi Sessizliğini Bozdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 14:41
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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, bu kez futbol yorumlarıyla değil hakkında ortaya atılan şiddet iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul'da bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci ile tartıştığı ve ardından gözaltına alındığı öne sürülen Kahveci hakkında peş peşe iddialar ortaya atılırken, savcılık sürecinin ardından serbest bırakıldı. Gündemi sarsan olayın ardından gözler bu kez eşi Fulya Sever Kahveci'ye çevrildi. Kahveci'nin eşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çıkan darp iddialarını kesin bir dille yalanladı ve yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Türk futbolunun bir dönem en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Nihat Kahveci, özellikle Avrupa'da elde ettiği başarılarla adını Türk futbol tarihine yazdıran isimlerden biri oldu.

Türk futbolunun bir dönem en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Nihat Kahveci, özellikle Avrupa'da elde ettiği başarılarla adını Türk futbol tarihine yazdıran isimlerden biri oldu.

Beşiktaş altyapısından yetişen Kahveci, kariyerinin ilk yıllarında siyah-beyazlı formayla dikkat çekici bir performans sergiledikten sonra İspanya'nın yolunu tuttu.

Real Sociedad'da attığı kritik gollerle kulüp tarihine geçen başarılı futbolcu, Villarreal formasıyla da UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösterdi. Uzun yıllar A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden biri olan Kahveci, EURO 2008'de Çekya karşısında attığı unutulmaz gollerle milyonların hafızasına kazındı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra ise spor yorumculuğuna geçerek ekranların en çok konuşulan futbol yorumcularından biri haline geldi.

Ancak bu kez gündeme futbol ya da yorumlarıyla değil, hakkında ortaya atılan şiddet iddialarıyla geldi.

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de bulunan lüks bir restoranda yaşandığı öne sürülen olay magazin ve spor gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Nihat Kahveci ile eşi Fulya Sever Kahveci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İlk olarak basına yansıyan iddialarda tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, Kahveci'nin eşine tokat attığı ve masadaki cam şişeyi fırlattığı öne sürüldü. Olayı gören restoran çalışanları ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Nihat Kahveci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bazı haberlerde ise Kahveci'nin olay yerinden ayrıldıktan sonra alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı yönünde iddialar da yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Nihat Kahveci, savcılıkta ifade verdi.

Soruşturma kapsamında en dikkat çeken detay ise eşi Fulya Sever Kahveci'nin resmi olarak şikayetçi olmaması oldu. İddiaya göre Fulya Sever Kahveci darp raporu almayı ve ifade vermeyi de kabul etmedi. Bu gelişmelerin ardından Nihat Kahveci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Hakkındaki haberlerin kısa sürede gündem olmasının ardından gözler Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci'ye çevrildi.

Hakkındaki haberlerin kısa sürede gündem olmasının ardından gözler Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci'ye çevrildi.

Fulya Sever Kahveci, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamayla çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Sekiz yıldır evli olduklarını ve iki çocuk sahibi olduklarını hatırlatan Kahveci, evliliklerinde sevgi ve saygının hakim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var. Eşler zaman zaman aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir. Ancak bu asla eşimin bana şiddet uyguladığı anlamına gelmez. Çıkan bu yalan haberleri kınıyorum.'

Açıklamasında, eşiyle aralarında yaşanan fikir ayrılıklarının şiddet olarak yansıtılmasını doğru bulmadığını ifade eden Fulya Sever Kahveci, kamuoyunda oluşan algıya da tepki gösterdi.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Fulya Sever Kahveci'nin açıklamasını ilk olarak Instagram hikayesinde paylaşmasının ardından kısa süre içerisinde kaldırması oldu.

Daha sonra benzer ifadelerin yer aldığı yeni bir açıklama yayımlayan Kahveci, haberlerin gerçeği yansıtmadığını yineleyerek kamuoyundan bu iddialara itibar edilmemesini istedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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