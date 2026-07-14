Nihat Kahveci Hakkındaki Şiddet İddialarının Ardından Eşi Sessizliğini Bozdu!
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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, bu kez futbol yorumlarıyla değil hakkında ortaya atılan şiddet iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul'da bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci ile tartıştığı ve ardından gözaltına alındığı öne sürülen Kahveci hakkında peş peşe iddialar ortaya atılırken, savcılık sürecinin ardından serbest bırakıldı. Gündemi sarsan olayın ardından gözler bu kez eşi Fulya Sever Kahveci'ye çevrildi. Kahveci'nin eşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çıkan darp iddialarını kesin bir dille yalanladı ve yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Türk futbolunun bir dönem en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Nihat Kahveci, özellikle Avrupa'da elde ettiği başarılarla adını Türk futbol tarihine yazdıran isimlerden biri oldu.
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Hakkındaki haberlerin kısa sürede gündem olmasının ardından gözler Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci'ye çevrildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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