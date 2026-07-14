Nihat Kahveci Hakkındaki Şiddet İddialarının Ardından Eşi Sessizliğini Bozdu!

Beşiktaş altyapısından yetişen Kahveci, kariyerinin ilk yıllarında siyah-beyazlı formayla dikkat çekici bir performans sergiledikten sonra İspanya'nın yolunu tuttu.

Real Sociedad'da attığı kritik gollerle kulüp tarihine geçen başarılı futbolcu, Villarreal formasıyla da UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösterdi. Uzun yıllar A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden biri olan Kahveci, EURO 2008'de Çekya karşısında attığı unutulmaz gollerle milyonların hafızasına kazındı. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra ise spor yorumculuğuna geçerek ekranların en çok konuşulan futbol yorumcularından biri haline geldi.

Ancak bu kez gündeme futbol ya da yorumlarıyla değil, hakkında ortaya atılan şiddet iddialarıyla geldi.

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de bulunan lüks bir restoranda yaşandığı öne sürülen olay magazin ve spor gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Nihat Kahveci ile eşi Fulya Sever Kahveci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İlk olarak basına yansıyan iddialarda tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, Kahveci'nin eşine tokat attığı ve masadaki cam şişeyi fırlattığı öne sürüldü. Olayı gören restoran çalışanları ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Nihat Kahveci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bazı haberlerde ise Kahveci'nin olay yerinden ayrıldıktan sonra alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı yönünde iddialar da yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Nihat Kahveci, savcılıkta ifade verdi.

Soruşturma kapsamında en dikkat çeken detay ise eşi Fulya Sever Kahveci'nin resmi olarak şikayetçi olmaması oldu. İddiaya göre Fulya Sever Kahveci darp raporu almayı ve ifade vermeyi de kabul etmedi. Bu gelişmelerin ardından Nihat Kahveci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.