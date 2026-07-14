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Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı

Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 11:39 Son Güncelleme: 14.07.2026 - 11:52
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Milli takımın eski futbolcularından olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

Detaylar gelecek…

Kaynak: İhsan Yalçın / X

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İhsan Yalçın haberine göre; Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci dün akşam saatlerinde Sarıyer’de bir bulunan bir restorana gitti.

İhsan Yalçın haberine göre; Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci dün akşam saatlerinde Sarıyer’de bir bulunan bir restorana gitti.

İkili bir süre oturduktan sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Nihat Kahveci önce eşine tokat attı, ardından masada bulunan şişeyi fırlattı. Olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve Nihat Kahveci gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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