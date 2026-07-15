article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Evliliğinde 35 Kere Aldatıldığını İtiraf Eden Usta Oyuncu Suna Selen'in O Sözleri Gündeme Oturdu!

İlk Evliliğinde 35 Kere Aldatıldığını İtiraf Eden Usta Oyuncu Suna Selen'in O Sözleri Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 10:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk tiyatrosu ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden Suna Selen'in yıllar önceki ilk evliliğine dair yaptığı çarpıcı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Ressam Cem Kabaağaç ile yaptığı evlilikte yaşadığı ihaneti anlatan usta oyuncu, '3,5 yılda yaklaşık 35 kez aldatıldım' sözleriyle dikkat çekti. Selen'in eşini başka bir kadınla yakaladığı gün yaşananlar ve o an sergilediği soğukkanlı tavır ise şaşkınlık yarattı.

Kaynak: İzzet Çapa

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=oeR1A...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suna Selen, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun en önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Suna Selen, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun en önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

1939 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta sanatçı, yalnızca oyunculuğuyla değil köklü aile geçmişiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı'nın önemli devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa'nın torunu, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım'ın ise öz torunu olan Selen, sanat yolculuğuna başlamadan önce hukuk, resim, felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sonunda ise tiyatro tutkusunun peşinden giderek Beşiktaş Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Yıllarca Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda sahne alan Suna Selen, daha sonra Yeşilçam'ın en unutulmaz yapımlarında rol aldı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki Kötü Kraliçe karakteri, Sahte Kabadayı, Gönderilmemiş Mektuplar, Zincirbozan ve daha birçok yapımdaki performansıyla hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca kazandığı ödüllerle de Türk sinemasının en saygın oyuncuları arasında yer aldı.

Suna Selen'in özel hayatına dair yaptığı açıklamalar son dönemde peş peşe gündem olmaya devam ediyor.

Suna Selen'in özel hayatına dair yaptığı açıklamalar son dönemde peş peşe gündem olmaya devam ediyor.

Katıldığı bir programda Türk sinemasının efsane isimlerinden eski eşi Münir Özkul ile evliliğine dair yıllardır bilinmeyen detayları paylaşan usta oyuncu, söyledikleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

Yaklaşık 14 yıl birlikte olduğu, bunun 6 yılını evli geçirdiği Münir Özkul ile ilişkilerinin dışarıdan göründüğü gibi büyük bir aşk olmadığını söyleyen Selen, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Münir bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik.'

Suna Selen'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, usta oyuncu kızları Güner Özkul'un ismiyle ilgili bilinmeyen bir detayı da ilk kez paylaşmıştı.

Anlatımına göre Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım, doğan çocuklarına kendi adının da verilmesini istemiş, Suna Selen ise bu isteği hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Bu nedenle kızlarının adı Güner Şadan Özkul olmuştu

Selen ayrıca, boşanma sürecinin de oldukça sakin geçtiğini anlatarak Münir Özkul'un kendisine bir gün, 'Şadan, benden boşandın, ondan da boşan diyor.' dediğini, kendisinin ise 'Tamam, boşanalım.' cevabını verdiğini söylemişti.

Suna Selen'in bu kez gündeme gelen açıklamaları ise çok daha eski bir döneme uzanıyor.

1957 yılında ressam Cem Kabaağaç ile evlenen Selen, üç buçuk yıl süren ilk evliliğinde çok ağır ihanetler yaşadığını anlattı.

Sanatçı, ilk eşinin kendisini yaklaşık 35 kez aldattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Beni 3,5 yılda yaklaşık 35 kez aldattı.'

Ancak sosyal medyada en çok konuşulan bölüm, anlattığı baskın hikayesi oldu.

Suna Selen'in anlatımına göre, usta isim bir gün eşini başka bir kadınla yakalamak için eve gitti. Eşi kapıda durarak yatak odasına geçmesini engellemeye çalıştı. Bunun üzerine usta oyuncu, onun bacaklarının arasından geçerek doğrudan odaya girdi.

Yaşananları İzzet Çapa'nın programında anlatan Suna Selen şu ifadeleri kullandı:

'Eşim kapıyı açtı, ben içeriye girmeye niyetlendim. Koridorda önümde durdu. 'Yok o tarafa gitme' dedi.

Önümde dururken bacaklarını yana doğru açtı. Ben de bacaklarının arasından balıklama yatak odasına atladım.

İçerideki hanımefendi bana 'Gideceğim, şu sütyenimi ilikleyeyim de gideyim' dedi, ben de sütyenini ilikledim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın