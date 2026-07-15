İlk Evliliğinde 35 Kere Aldatıldığını İtiraf Eden Usta Oyuncu Suna Selen'in O Sözleri Gündeme Oturdu!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=oeR1A...
Türk tiyatrosu ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden Suna Selen'in yıllar önceki ilk evliliğine dair yaptığı çarpıcı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Ressam Cem Kabaağaç ile yaptığı evlilikte yaşadığı ihaneti anlatan usta oyuncu, '3,5 yılda yaklaşık 35 kez aldatıldım' sözleriyle dikkat çekti. Selen'in eşini başka bir kadınla yakaladığı gün yaşananlar ve o an sergilediği soğukkanlı tavır ise şaşkınlık yarattı.
Kaynak: İzzet Çapa
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Suna Selen, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun en önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.
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Suna Selen'in özel hayatına dair yaptığı açıklamalar son dönemde peş peşe gündem olmaya devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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