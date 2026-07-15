İlk Evliliğinde 35 Kere Aldatıldığını İtiraf Eden Usta Oyuncu Suna Selen'in O Sözleri Gündeme Oturdu!

Katıldığı bir programda Türk sinemasının efsane isimlerinden eski eşi Münir Özkul ile evliliğine dair yıllardır bilinmeyen detayları paylaşan usta oyuncu, söyledikleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

Yaklaşık 14 yıl birlikte olduğu, bunun 6 yılını evli geçirdiği Münir Özkul ile ilişkilerinin dışarıdan göründüğü gibi büyük bir aşk olmadığını söyleyen Selen, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Münir bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik.'

Suna Selen'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, usta oyuncu kızları Güner Özkul'un ismiyle ilgili bilinmeyen bir detayı da ilk kez paylaşmıştı.

Anlatımına göre Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım, doğan çocuklarına kendi adının da verilmesini istemiş, Suna Selen ise bu isteği hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Bu nedenle kızlarının adı Güner Şadan Özkul olmuştu

Selen ayrıca, boşanma sürecinin de oldukça sakin geçtiğini anlatarak Münir Özkul'un kendisine bir gün, 'Şadan, benden boşandın, ondan da boşan diyor.' dediğini, kendisinin ise 'Tamam, boşanalım.' cevabını verdiğini söylemişti.

Suna Selen'in bu kez gündeme gelen açıklamaları ise çok daha eski bir döneme uzanıyor.

1957 yılında ressam Cem Kabaağaç ile evlenen Selen, üç buçuk yıl süren ilk evliliğinde çok ağır ihanetler yaşadığını anlattı.

Sanatçı, ilk eşinin kendisini yaklaşık 35 kez aldattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Beni 3,5 yılda yaklaşık 35 kez aldattı.'

Ancak sosyal medyada en çok konuşulan bölüm, anlattığı baskın hikayesi oldu.

Suna Selen'in anlatımına göre, usta isim bir gün eşini başka bir kadınla yakalamak için eve gitti. Eşi kapıda durarak yatak odasına geçmesini engellemeye çalıştı. Bunun üzerine usta oyuncu, onun bacaklarının arasından geçerek doğrudan odaya girdi.

Yaşananları İzzet Çapa'nın programında anlatan Suna Selen şu ifadeleri kullandı: