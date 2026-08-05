Sevgili Balık, bugün Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve söylenmesi gereken bir sözü artık söylemeni istiyor. İş hayatında yarım kalan bir konuşmayı tamamlaman gerekiyor. Akşam Venüs’ün ortak kaynaklar alanına geçmesiyle derin konular gündemine giriyor. Bugün erteleme alışkanlığını bir kenara bırakmalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle bir hesap netleşiyor. Bir tanıdığınla aranızdaki konu bugün kapanabilir. Rakamı açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında derinlik arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle aranızda daha yoğun ve içten bir bağ kuruluyor. Bekar bir Balık burcu isen, yüzeysel bir ilginin seni tatmin etmediğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…