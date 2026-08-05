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Balık Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve söylenmesi gereken bir sözü artık söylemeni istiyor. İş hayatında yarım kalan bir konuşmayı tamamlaman gerekiyor. Akşam Venüs’ün ortak kaynaklar alanına geçmesiyle derin konular gündemine giriyor. Bugün erteleme alışkanlığını bir kenara bırakmalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle bir hesap netleşiyor. Bir tanıdığınla aranızdaki konu bugün kapanabilir. Rakamı açıkça konuşman gerekiyor.

Aşk hayatında derinlik arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle aranızda daha yoğun ve içten bir bağ kuruluyor. Bekar bir Balık burcu isen, yüzeysel bir ilginin seni tatmin etmediğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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