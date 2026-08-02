Sevgili Balık, bugün Chiron senin iletişim ve yakın çevre alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki bir zamanlar bir fikrin yanlış anlaşıldı, ve o günden beri sesini yükseltmekten çekiniyorsun. Yanlış anlaşılmak, sustuğun anlamına gelmemeli. İş hayatında düşüncelerini paylaşmaktan çekiniyorsan, bugün küçük bir adımla başla; sesin, sandığından çok daha değerli.

Maddi konularda bir yakınınla yaşadığın eski bir anlaşmazlık bugün zihnini meşgul edebilir. O konuyu kapatmak için mutlaka bir açıklama yapmana gerek yok; bazen bırakmak, en sağlıklı çözümdür. Kendine bu huzuru vermeyi dene.

Aşk hayatında sesini duyurmaya izin vermek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, “bazen yanlış anlaşılmaktan korkuyorum ama seninle açık olmak istiyorum” demek, partnerinle aranızdaki en derin konuşmalardan birine kapı açacak. Bekar bir Balık burcu isen, geçmişte kendini ifade ederken incindiğin için sessizleştiğini fark et; bu sefer sesini duyurmaya değer birini bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…