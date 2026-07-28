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Balık Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 29 Temmuz Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay seni biraz geri çekilmeye ve perde arkasında olup bitenleri görmeye davet ediyor. İş yerinde senden saklanan bir bilginin ortaya çıkması, kapalı kapılar ardında yapılan bir görüşmenin kulağına gelmesi ya da üzerinde çalıştığın gizli bir projenin tamamlanması mümkün. Her şeyi hemen ortaya dökmek yerine önce elindeki bilgileri değerlendirmelisin. Çünkü bugün sessiz kalmak, düşündüğünden çok daha güçlü bir strateji olabilir.

Maddi konularda ise unutulmuş bir ödeme, otomatik çekim ya da gözünden kaçan bir masrafla karşılaşabilirsin. Hesap hareketlerini kontrol etmek, bütçendeki küçük ama düzenli bir kaybı fark etmeni sağlayabilir. Özellikle başkası adına yaptığın harcamalarda sınırlarını belirlemen gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinin senden sakladığını düşündüğün bir konu hakkında açıklama gelebilir. Fakat duyduğun her şeyi olumsuz yorumlamak yerine önce hikâyenin tamamını öğrenmen ilişkinizde gereksiz bir krizin önüne geçebilir. Bekar bir Balık burcu isen, uzun zamandır senden hoşlandığını belli etmeyen birinin duygularını tesadüfen öğrenebilirsin. Ortak bir tanıdıktan duyacağın küçük bir bilgi ya da yanlışlıkla açığa çıkan bir mesaj, hiç beklemediğin kişinin sana karşı hislerini ortaya çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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