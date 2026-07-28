Sevgili Balık, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay seni biraz geri çekilmeye ve perde arkasında olup bitenleri görmeye davet ediyor. İş yerinde senden saklanan bir bilginin ortaya çıkması, kapalı kapılar ardında yapılan bir görüşmenin kulağına gelmesi ya da üzerinde çalıştığın gizli bir projenin tamamlanması mümkün. Her şeyi hemen ortaya dökmek yerine önce elindeki bilgileri değerlendirmelisin. Çünkü bugün sessiz kalmak, düşündüğünden çok daha güçlü bir strateji olabilir.

Maddi konularda ise unutulmuş bir ödeme, otomatik çekim ya da gözünden kaçan bir masrafla karşılaşabilirsin. Hesap hareketlerini kontrol etmek, bütçendeki küçük ama düzenli bir kaybı fark etmeni sağlayabilir. Özellikle başkası adına yaptığın harcamalarda sınırlarını belirlemen gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinin senden sakladığını düşündüğün bir konu hakkında açıklama gelebilir. Fakat duyduğun her şeyi olumsuz yorumlamak yerine önce hikâyenin tamamını öğrenmen ilişkinizde gereksiz bir krizin önüne geçebilir. Bekar bir Balık burcu isen, uzun zamandır senden hoşlandığını belli etmeyen birinin duygularını tesadüfen öğrenebilirsin. Ortak bir tanıdıktan duyacağın küçük bir bilgi ya da yanlışlıkla açığa çıkan bir mesaj, hiç beklemediğin kişinin sana karşı hislerini ortaya çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…