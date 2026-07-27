Sevgili Balık, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni duygularının en yoğun noktasına taşıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı hislerin bugün her zamankinden yoğun; bu duyguları paylaşmak aranızı derinleştiriyor ve ona ne kadar bağlı olduğunu gösteriyorsun. Ancak kendi burcundaki Ay’ın etkisine dikkat etmelisin; duyguların seni öyle sarabilir ki en küçük bir olumsuzluğu bile büyük bir drama dönüştürebilirsin. Bir bakışı, bir sessizliği yanlış yorumlayıp kendini gereksiz yere üzebilirsin. Bugün hislerine kapılmadan önce gerçeği kontrol etmelisin.

Bekarsan, ilk anda ruhuna dokunan, seni derinden etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Ancak Balık Ay’ının hayalci enerjisi bugün en yüksek seviyede; bu yüzden tanımadığın birine bir çırpıda aşık olma riskin yüksek. Kafanda kusursuz bir aşk hikâyesi kurup, karşındaki gerçek insanı görmezden gelebilirsin. Hayal ettiğin kişiyle karşındaki kişiyi ayırmalı, kalbini kaptırmadan önce gözlerini açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…