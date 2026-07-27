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Balık Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Salı günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni duygularının en yoğun noktasına taşıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı hislerin bugün her zamankinden yoğun; bu duyguları paylaşmak aranızı derinleştiriyor ve ona ne kadar bağlı olduğunu gösteriyorsun. Ancak kendi burcundaki Ay’ın etkisine dikkat etmelisin; duyguların seni öyle sarabilir ki en küçük bir olumsuzluğu bile büyük bir drama dönüştürebilirsin. Bir bakışı, bir sessizliği yanlış yorumlayıp kendini gereksiz yere üzebilirsin. Bugün hislerine kapılmadan önce gerçeği kontrol etmelisin.

Bekarsan, ilk anda ruhuna dokunan, seni derinden etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Ancak Balık Ay’ının hayalci enerjisi bugün en yüksek seviyede; bu yüzden tanımadığın birine bir çırpıda aşık olma riskin yüksek. Kafanda kusursuz bir aşk hikâyesi kurup, karşındaki gerçek insanı görmezden gelebilirsin. Hayal ettiğin kişiyle karşındaki kişiyi ayırmalı, kalbini kaptırmadan önce gözlerini açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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