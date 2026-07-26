Sevgili Balık, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni kayıyor ve Kuzey Düğüm senin en içsel alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta ruhsal bir bağı öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan anlaşabildiğiniz o sessiz uyumun kıymetini bugün yeniden fark ediyorsun. Bir bakışla ne düşündüğünüzü anlamak, aynı anda aynı şeyi hissetmek ya da hiçbir şey söylemeden yan yana huzur bulmak, en derin bağlanma biçimidir. Bugün partnerinle konuşmadan geçireceğiniz sakin bir an bile aranızı derinleştiriyor. Sizi bağlayan şey sözler değil, ruhlarınız arasındaki o sessiz anlaşma. Bu tür bir yakınlık nadir bulunur, kıymetini bil.

Bekarsan, sana huzur veren, ruhuna dokunan birini arıyorsun. Gösterişli ve gürültülü bir çekimden çok, yanında sakinleştiğin, kendini güvende hissettiğin biri seni etkiliyor. Belki daha ilk anda bu kişiyle aranda mantıkla açıklanamayan tanıdık bir his oluşuyor. Bugün böyle bir bağ hissedersen, onu mantığa vurmaya çalışma; bazı yakınlıklar sadece hissedilir. Kalbinin sessiz sesine güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…