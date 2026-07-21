Sevgili Balık, bugün aşk hayatında küçük jestlerin değerini anlıyorsun. İlişkin varsa, partnerinin senin için yaptığı ve zamanla sıradanlaştırdığın bir şeyin aslında ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceksin. Bunu ona söylemeni öneriyorum, çünkü teşekkür duymaya ihtiyacı var.

Bekarsan, günlük hayatında sana yardım eden, işini kolaylaştıran biri kalbini ısıtabilir. Büyük sözler yerine küçük kolaylıklar sunan bu kişi, sandığından daha çok emek veriyor. Bugün bunu görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…