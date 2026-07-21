Sevgili Balık, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin günlük düzen alanına yerleşiyor. İş hayatında dağınık giden rutinleri toparlamak için önümüzdeki bir ay tam sana göre. Bugün büyük planlar yapmak yerine küçük bir düzeni oturtmanı öneriyorum, çünkü sen küçük adımlarla çok yol alan bir burçsun.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana istikrarlı bir kazanç hissi veriyor. Beklediğin bir ödeme gelmese bile bugün paniklemene gerek yok, çünkü tablo sandığından iyi. Küçük bir tasarruf planı başlatmak için de uygun bir gün.

Aşk hayatında gündelik hayatın içindeki küçük jestler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinin senin için yaptığı sıradan bir şeyin aslında ne kadar değerli olduğunu bugün fark edeceksin. Bekar bir Balık burcu isen, sana günlük hayatında yardım eden, kolaylık sağlayan biri kalbini ısıtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…