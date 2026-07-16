Sevgili Balık, hobilerinizi kazanca dönüştürebileceğiniz ya da yarım kalmış sanatsal işlerinizi tamamlayabileceğiniz oldukça disiplinli ve üretken bir iş günündesiniz. Burcunuzdaki Satürn'ün Güneş ile kurduğu uyumlu bağ, yeteneklerinizi sergilerken ayakları yere basan adımlar atmanızı ve kalıcı başarılar elde etmenizi destekliyor. Ancak yaratıcı süreçlerde durağan Merkür nedeniyle projelerinizde acele kararlar vermemeli, detaylara odaklanmalısınız.

Maddi olarak, risk içeren yatırımlardan, borsadan veya şans oyunlarından tamamen uzak durarak paranızı güvenli alanlarda korumaya almanız gereken bir dönemdesiniz. Bütçenizi anlık keyifler veya eğlence hayatı için harcamak yerine, geleceğinizi güvence altına alacak tasarruf planlarına sadık kalmalısınız. Finansal konularda sabırlı ve tedbirli bir duruş sergilemek, ekonomik dengenizi uzun vadede korumanızı sağlayacaktır.

İlişkisi olan bir Balıksanız, partnerinizle baş başa kalabileceğiniz, nostaljik temaların öne çıktığı, birbirinize ciddi ve güven veren paylaşımlarda bulunacağınız harika bir akşam geçirebilirsiniz. Bekar bir Balık burcu iseniz, bugün kendiniz için daha önce hiç denemediğiniz, emek isteyen gurme bir akşam yemeği hazırlamayı seçebilirsiniz; kendinize özenle şık bir masa hazırlayıp kendinizi ağırlamak, öz değer algınızı yükselterek dış dünyadan olan beklentilerinizi minimuma indirecektir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…